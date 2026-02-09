Slušaj vest

Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar", došao je sa svojom suprugom u Viši sud u Nišu sa nadom da će moći da prisustvuje suđenju ocu i majci, M.M. i M.M.M., koji se terete da su neadekvatno reagovali na nasilne sklonosti svog sina, koji je 5. oktobra 2023. godine sa više uboda nožem ubio vršnjaka i druga iz odeljenja, Andreja Simića (13) iz Niške Banje.

Andrej Simić Foto: Kurir Televizija

Anđelko Aćimović, kao i drugi roditelji i članovi porodica žrtava masakra u "Ribnikaru", Duboni i Malom Orašju, došli su na suđenje kako bi roditeljima ubijenog Andreja pružili pordršku, međutim sudija nije dozvolio da oni prisustvuju suđenju.

Aćimović se pred sam početak ročišta obratio okupljenim novinarima, te istakao da je tu kako bi pružio podršku roditeljima koji su ostali bez svog deteta.

- Mislim da je danas veoma važan dan i mislim da je veoma važno da javnost vidi kakve su opasnosti i da su ove tragedije vrlo povezane, što će postupak pokazati.Zbog toga bi bilo dobro da ovaj postupak bude javan, zato smo došli, znajući kroz šta smo mi prošli, da ih podržimo. Znamo koliko je to teško za roditelje i zato imaju svu podršku od nas i nadam se da ćemo, ako nam dozvole, da prisustvujemo suđenju. Želim im da imaju snage, jer znam da će im biti potrebna, jako - rekao je Anđelko.

Anđelko Jaćimović koji je ostao bez ćerke Angeline u ""Ribnikaru" Izvor: Kurir/M.S.

Međutim, sud je odlučio da zabrani prisustvo suđenju široj javnosti, pa tako i okupljenim roditeljima stradale dece u masakrima u "Ribnikaru", Duboni i Malom Orašju.

Aćimović je ispred Višeg suda nakon što je napustio sud, istakao da im je onemogućen razgovor sa predsednikom suda, kao i da je vrlo neprijatno iznenađen zbog pomenute odluke.

- Došli smo da podržimo porodicu Simić znajući da im je podrška jako potrebna i vrlo smo iznenađeni time da nam nije dopušteno da dođemo čak ni do hodnika ispred sudnice. Tražili smo prijem kod predsednika suda i to nam nije omogućeno. Baš smo iznenađeni tim odnosom, jer znaju ko je u pitanju, znaju da su u pitanju roditelji iz "Ribnikara", Dubone i Malog Orašja. Nemam drugi komentar osim da je to za nas vrlo neprijatno iznenađenje i da sam siguran da će u javnost ipak doći sve informacije i da će saznati koja je povezanost ovih slučaja - rekao je Aćimović vidno razočaran u odluku suda.

Prošle skoro tri godine

Podsetimo, danas je u Višem sudu u Nišu počelo suđenje ocu i majci, M.M. i M.M.M. roditeljima dečaka koji je 5. oktobra 2023. godine sa više desetina uboda nožem ubio druga iz odeljenja, Andreja Simića (13) iz Niške Banje.

- Da, za danas je zakazano pripremno ročište na kome bi Tužilaštvo i odbrana da iznesu svoje dokaze i predloge. Dugo se čekalo na početak ovog suđenja jer je prvo predmet sakupljao prašinu u Osnovnom tužilaštvu, a onda je prešao u Više tužilaštvo kada su se videli preduzeti koraci.

Mića Simić sa predstavnicima iz "Ribnikara", Dubone i drugih mesta dolazr u sud na početak ročišta Izvor: Kurir/M.S

- Mi imamo predmet na 1.500 strana. Ta optužnica koja je podignuta protiv njih je jaka kao stena. Drago mi je što imam podršku grupe ljudi koji su preživeli teške trenutke jer su izgubili decu i članove porodice u "Ribnikaru", Duboni i Malom Orašju, a koji su danas došli u Niš - rekao je Mića Simić za Kurir pre suđenja.

U obdukcionom nalazu opisano je da je ubijeni dečak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, ima povredu potiljka. Ubodne rane su bile na rukama i šakama, na natkolenici - rekao je ranije Saša Knežević, advokat porodice Simić.

Mića Simić otac Andreja Simića Izvor: Kurir/M.S

On je naveo i da je dečak izmasakriran sa 37 uboda, od kojih su dva ključna ispod vrata odnosno "ogromni rezovi od po pet puta 12 centimetara".

Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga u Niškoj Banji. Mića Simić je pre ubistva išao u kuću maloletnog i rekao da dečak nosi u školu pun ranac noževa i mačeta, ali su njegovio roditelji rekli da se dete igra.

Podsetimo, iste godine 2023., 3. i 4. maja dogodila su se dva nezapamćena masakra u Srbiji. Najpre je 3. maja 2023. u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, trinaestogodišnji učenik te škole ubio devotoro svojih vršnjaka i školskog čuvara, a dan kasnije u selima Dubona i Malo Orašje, kod Mladenovca i Smedereva, Uroš Blažić (21) je bez ikakovg povoda ubio devetoro mladih, dok je njih 13 ranio.