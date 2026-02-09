Slušaj vest

U nedelju uveče, u okolini Obrenovca, u naselju Stubline, dogodila se tragedija kada je nepoznati muškarac pronađen u besvesnom stanju pored puta, a kako Kurir nezvanično saznaje, za sada nema indicija da je smrt nastupila kao posledica saobraćajne nesreće!

- Na osnovu tragova zatečenih na licu mesta, ne postoje pokazatelji koji bi ukazivali da je muškarac stradao u saobraćajnoj nezgodi. Upravo zbog toga, okolnosti pod kojima je došlo do smrti se detaljno ispituju - kaže izvor Kurira blizak istrazi i dodaje da se sumnja da je ipak reč o iznenadnom zdravstvenom problemu koji je doveo do pada sa bicikla i nažalost, smrti čoveka.

O ovom slučaju obavešteno je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je preuzelo dalju nadležnost. Dežurni tužilac naložio je da se izvrši obdukcija tela, kao i toksikološke analize.

- Nakon obdukcije i toksikologije biće poznato da li je smrt nastupila prirodnim putem - dodaje sagovornik Kurira.

Podsetimo, prolaznici su primetili muškarca koji je ležao pored kolovoza, dok se pored njega nalazio bicikl. O svemu je odmah obaveštena policija, a na lice mesta je upućena saobraćajna patrola, kao i ekipa Hitne pomoći. Uprkos brzoj intervenciji nadležnih službi, muškarac je ubrzo preminuo.