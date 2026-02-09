Slušaj vest

Ubistvo Aleksandre Š. (44) u Nišu koje se dogodilo ispred njene porodične kuće potreslo je javnost, a osumnjičeni za ubistvo je njen kum Duško G. (56), koji je osmislio plan likvidacije svoje kume, kao i plan bežanja, koji je uspeo da sprovede do sela Nozrina gde ga je policija presrela i sprečila u bekstvu.

Osumnjičeni kao i osobe koje se sumnjiče da su mu pomagale, uhapšeni su i njemu je određen pritvor, ali ono što je i dalje nepoznato jeste motiv zločina.

Oružje koje je koristio još uvek nije nađeno

Pištolj kojim je ubijena nesrećna Aleksandra i dalje nije pronađen, a sumnja se da ga je ubica bacio u obližnju reku.

Duško je, kako se sumnja, pucao u kumu ispred njene porodične kuće. Ona je kobnog jutra, navodno, odvela dete u vrtić, vratila se u majčinu kuću i kada je krenula na posao, sela je u automobil "mercedes". Tada su se začuli pucnji od kojih je na mestu bila mrtva. U nju je prvo ispaljeno tri metka, a onda se čuo tajac da bi nakon toga građane uznemirilo još nekoliko ispaljenih metaka.

Telo je nađeno izvan automobila. Po svedočenju komšija i očevidaca, ubica je znao u koga puca jer se tu niotkud stvorio jedan komšija kome je osumnjičeni rekao: "Beži, ti mi ne trebaš". Posle toga je osumnjičeni seo u automobil i dao se u bekstvo.

Duško je ugasio telefon, kako ne bi bio lociran, a najverovatnije je odmah nakon krvavog zločina sa istog telefona pozvao rođaka iz Kruševca koji je trebalo da ga svojim automobilom čeka u blizini Aleksinca.

Prema rekonstrukciji bekstva, osumnjičeni Duško G. je nakon ubistva krenuo starim putem ka Aleksincu, prolazeći kroz Donju Trnavu, Tešicu, Lužane i Nozrinu. Niš je u tom trenutku praktično bio blokiran.

Istražitelji sumnjaju da je osoba koja je bila s njim u automobilu tokom bekstva znala plan, dok je rođak iz Kruševca, kako se veruje, bio uvučen u sve ne znajući da pomaže osumnjičenom za ubistvo.

Svedok mu pomutio planove?!

U trenutku kada se na ulici pojavio jedan od komšija, osumnjičeni mu je, prema svedočenju, hladno rekao: "Beži, tebe neću", pre nego što je nastavio krvavi posao. Nakon toga je seo u automobil i pobegao.