Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A. B. (38), K. V. (54) i N. M. (32) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.

- Sumnja se da su oni u kući K. V. i N. M. omogućili jednoj maloletnici da konzumira marihuanu i buprenorfin koje im je A. B. dostavljao - piše u saopštenju PU Niš.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

Inače, buprenorfin je snažan opijat, lek koji se koristi u terapiji lečenja zavisnosti od heroina i drugih opijata, ali i kao jak analgetik. Spada u grupu supstanci koje deluju direktno na centralni nervni sistem i mogu izazvati zavisnost.

Ova supstanca izaziva osećaj euforije, smirenosti, ali može dovesti i do ozbiljnih posledica po zdravlje.