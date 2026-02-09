DROGIRALI MALOLETNICU, PA UHAPŠENI: Jeziv slučaj u Nišu, trojica završila iza rešetaka!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A. B. (38), K. V. (54) i N. M. (32) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.
- Sumnja se da su oni u kući K. V. i N. M. omogućili jednoj maloletnici da konzumira marihuanu i buprenorfin koje im je A. B. dostavljao - piše u saopštenju PU Niš.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Nišu.
Inače, buprenorfin je snažan opijat, lek koji se koristi u terapiji lečenja zavisnosti od heroina i drugih opijata, ali i kao jak analgetik. Spada u grupu supstanci koje deluju direktno na centralni nervni sistem i mogu izazvati zavisnost.
Ova supstanca izaziva osećaj euforije, smirenosti, ali može dovesti i do ozbiljnih posledica po zdravlje.
Posebno zabrinjava činjenica da je, prema sumnjama iz istrage, buprenorfin davan maloletnoj osobi.