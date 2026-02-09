Slušaj vest

Carinski službenici su u saradnji sa policijom 8. februara 2026. godine, na ulazu graničnih prelaza Prohor Pčinjski i Preševo, otkrili i sprečili dva pokušaja krijumčarenja cigareta umotanih u rolne fasadne mrežice.

- Prvi slučaj dogodio se na prelazu Prohor Pčinjski kada je otkriveno 10 rolni fasadne mrežice koja je poslužila kao kamuflaža za 900 paklica cigareta marki "Marlboro", "Rodeo", "West" i "Boss" - saopšteno je iz Uprave Carina.

U torbama sa ličnim stvarima putnika otkriveno je još 710 paklica skrivenih cigareta, dodaje se u saopštenju.

Krijumčarenje cigareta na granici Foto: Uprava Carina

Na prelazu Preševo otkriven je drugi, gotovo identičan pokušaj krijumčarenja sa 8 rolni mrežice za fasadu u koje je bilo umotano 840 paklica cigareta marki ''Marlboro gold'' i ''Rodeo blue''.

Ukupna količina od 2.450 paklica krijumčarenih cigareta, vrednih preko 700.000 dinara, privremeno je zadržana do okončanja prekršajnih postupaka.

Kurir.rs

