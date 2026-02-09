Slušaj vest

U ovom udesu vozač kombija je poginuo. Reč je o kombiju čačanskih registarskih oznaka koji se kretao iz pravca grada ka selu Vapa i, prema prvim informacijama, nije se zaustavio na pružnom prelazu.

Na njega je naleteo putnički voz koji po redu vožnje iz Čačka za Kraljevo saobraća u 9 sati.

- Bio je na pola pružnog prelaza kada je uočio voz. Zaustavio je kombi i krenuo unazad. Samo da je dodao gas - kaže očevidac iz sela Vapa.

Prema informacijama iz Opšte bolnice u Čačku, vozač kombija, muškarac od 42 godine, u Urgentni centar je primljen bez vitalnih parametara.

Kako su nam rekli na železnici, u putničkom vozu nije bilo povređenih, a samo pukom srećom voz nije izleteo iz šina.

Železnički saobraćaj na ovoj deonici je više sati bio prekidu.