Slušaj vest

U ovom udesu vozač kombija je poginuo. Reč je o kombiju čačanskih registarskih oznaka koji se kretao iz pravca grada ka selu Vapa i, prema prvim informacijama, nije se zaustavio na pružnom prelazu.

Na njega je naleteo putnički voz koji po redu vožnje iz Čačka za Kraljevo saobraća u 9 sati.

Sudar kombija i auta u Čačku Foto: Kurir

- Bio je na pola pružnog prelaza kada je uočio voz. Zaustavio je kombi i krenuo unazad. Samo da je dodao gas - kaže očevidac iz sela Vapa.

Prema informacijama iz Opšte bolnice u Čačku, vozač kombija, muškarac od 42 godine, u Urgentni centar je primljen bez vitalnih parametara.

Saobraćajna nesreća kod Čačka Izvor: Kurir

Kako su nam rekli na železnici, u putničkom vozu nije bilo povređenih, a samo pukom srećom voz nije izleteo iz šina.

Sudar voza i kombija na pruzi Zablaće - Čačak Foto: RINA

Železnički saobraćaj na ovoj deonici je više sati bio prekidu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaJEZIVE SLIKE TEŠKE NESREĆE NA PRUZI KOD ČAČKA, KOMBI PREPOLOVLJEN: Posle sudara s vozom, vozač umro u bolnici od teških povreda, saobraćaj u prekidu (FOTO)
nesreca.png
HronikaDRAMA U PANČEVU: Žena ignorisala znak, pa udarila u voz (FOTO)
sudar.png
HronikaSUDAR VOZA I AUTOMOBILA NEDALEKO OD ŽENSKOG ZATVORA U POŽAREVCU: Saobraćaj obustavljen, Hitna pomoć i policija na terenu! (foto)
policija-policijsko-vozilo-aptrolna-kola-foto--dado-djilas.jpg
DruštvoVOZ PREGAZIO BIVOLA NA PRUZI KOD NOVOG SADA, A ONDA JE USLEDILO ČUDO Meštani odmah dotrčali, ali ih je prizor PRENERAZIO! "Ovo se desilo samo zbog jedne stvari"
bivo.png