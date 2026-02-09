Slušaj vest

Prizor na auto-putu, kod isključenja za Rumu, gde su se otmičari pevača Daniela Kajmakoskog (43) zakucali "volvoom" u bankinu i pobegli u mrak je dramatičan, a meštani okolnih kuća proveli su besanu noć, dok su elitne jedinice policije pod punim naoružanjem češljale teren u potrazi za beguncima.

Uplašena za bezbednost porodice i domaćinstva

Milka J., čije se domaćinstvo nalazi u blizini mesta gde su otmičari napustili vozilo, otkrila je detalje agonije kroz koju je prošla kada je njen suprug usred noći izašao da proveri imanje.

- Moj muž je čuo pse kako jako laju i izašao je da proveri štalu, da se uveri da se niko unutra ne krije. Ja mu vičem: "Gde ćeš, da te udari nečim u glavu i ubije!" Plašim se, mi nismo ograđeni. Da su hteli, mogli su nogom razvaliti vrata i staklo. Bogu hvala pa nisu! Ovde ima četiri napuštene kuće, mogli su bilo gde da se sakriju, ali je policija sada to sve pregledala - priča potresena Milka i dodaje da su policajci stigli do njihove kuće rano ujutru:

1/5 Vidi galeriju Daniel Kajmakovski u problemu Foto: Kurir, 192_rs, Kurir, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Pričali su sa mojim mužem, pitali su da li smo videli sumnjiva lica. Ja kad sam ih videla, prvo sam mislila da su komšije krenule u lov, jer sam videla puške... tek posle smo shvatili šta se dešava.

Filmska potera i kidnapovanje

Drama je počela u nedelju oko 00.50 časova u Karađorđevoj ulici u Beogradu. Dvojica napadača su uz pretnju nožem i pištoljem oteli Kajmakoskog, vezali ga selotejpom i od njega iznuđivali 20.000 evra, preteći da će nauditi njegovoj supruzi i deci.

Nakon potere koja je trajala kilometrima, otmičari su kod isključenja za Rumu udarili u bankinu i pobegli u polja, ostavljajući pevača vezanog u smrskanom "volvou".

Opsadno stanje: SAJ i Žandarmerija na terenu

U potragu za naoružanim napadačima uključen je celokupan bezbednosni aparat: UKP, SAJ i Žandarmerija; Odeljenje za borbu protiv korupcije, Služba za borbu protiv terorizma; Granična policija i službeni psi.

Više javno tužilaštvo u Beogradu delo je kvalifikovalo kao Otmica. Teren se i dalje pretražuje termovizijskim kamerama, a policija proverava svaku napuštenu kuću u okolini Rume.

Ruta kojom su otmičari vozili Danijela Kajmakoskog: