Slušaj vest

Milovan Zdravković, kum odeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, koji je u 14. decembra prošle godine izručen iz Hrvatske danas je pred Specijalnim sudom u Beogradu negirao da je učestvovao u ubistvima vođa "škaljaraca" u Atini i na Krfu 2020. godine.

- Negiram izvršenje krivičnih dela. Nemam nikakve veze sa ubistvima koja su se desila u Grčkoj. Okrivljene ne poznajem i nisam bio sa njima u kontaktu, niti sam ikada koristio telefon sa Skaj aplikacijom - bilo je sve što je iznoseći odbranu rekao Zdravković. On je odbio da odgovara na pitanja tužilaca, kao i članova sudskog veća.

Izručenje Zdravkovića Foto: MUP Srbije

Radoje Zvicer, koji mu je kum, podsetimo, nije obuhvaćen optužnicom koju je srpsko tužilaštvo podiglo za likvidacije, ali je obuhvaćen optužnicom za ista krivična dela u Grčkoj i tereti se da je bio jedan od organizatora kriminalne grupe.

Zdravković je, podsetimo, uz ogromne mere obezbeđenja u pratnji policije sredinom decembra sproveden direktno u pritvor.

Prema presretnutoj Skaj kominikaciji, koju je tužilaštvo predložilo protiv njega, ali i ostalih pripadnika kriminalne grupe, on je "uživo" pratio likvidacije Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u jednom restoranu u Atini 19. januara 2020.

1/10 Vidi galeriju Suđenje za ubistvo škaljaraca u restoranu u Atini. Foto: Kurir

Uoči i tokom zločina, kako se navodi, on je sa svojim saradnicima razmenjivao informacije o tome kada su mete u restoranu u Atini locirane, kao i naloge o načinu delovanja.

Milan Vujotić: Evo ga Lisac (Igor Dedović) i Stevo, okupljajte se svi, alo đe ste ljudi.

Milan Vujotić: Stajali su Lisac, Stevo i žena ispred restorana, oni su prolazili kolima naši, dok su se okrenuli nikog nije bilo ispred restorana, moguće da su ušli u restoran.

NN: Ma, ja bih da ih oni unutra deru, nemaju gde da beže, dok sede unutra samo ako smo sigurni da su to oni.

Vujotić: Ulazio je Denzel, kaže oni su, Čabo gledao kroz prozor, Rosi i Soprano ih videli dva puta ispred restorana.

Vujotić: Samo da se dovuku mesari više. Evo, Stevo izašao da zapali cigaru ispred. Nek uspore da ne nalete tačno na Steva, jer Steva ispred puši cigaru, nek uspore malo.

Zdravković: Gde mogu da pobegnu iz restorana?

1/14 Vidi galeriju Restoran u kom su ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović Foto: Privatna Arhiva, Privatna arhhiva



Presretnute poruke pokazuju da je Zdravković bio aktivan u pripremnoj logistici, od obezbeđivanja stanova i sredstava za posmatranje do koordinisanja nabavke oružja.

- Poslaću ja "kalaše" i pištolje - napisao je u poruci 2. decembra, a dva dana kasnije obaveštava pripadnike grupe da su "date pare za maske" i da treba da se kupe dobri foto-aparati da mogu da slikaju iz daleka, kao i jedan uređaj za praćenje.

Nekoliko minuta kasnije Milan Vujotić učesnike istog četa obaveštava da su se svi razbežali iz lokala, a nepoznata osoba piše: "Gotovi su, ljudi, gotovi su, overeni su" i poruku:

- Volim vas sve, sve vas volim najviše!

Kao direktni izvršioci u optužnici se navode Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović.

Belivuk i Zvicer Foto: Zorana Jevtić, Printscreen, Privatna Arhiva

Nakon dvostrukog ubistva, komunikacija među članovima klana pokazuje i slavlja, kao i zahteve da se jednom od osumnjičenih, Veljku Belivuku, omoguće dodatne resurse i zaštita. Inače, optužnicom po kojoj je danas nastavljeno suđenje za ubistva "škaljaraca" u Grčkoj, Belivuk je označen kao jedan od organizatora kriminalne grupe, a tužilaštvo tvrdi da je njegov nadimak na Skaju bio Soprano.

- Soprana dobro pojačati, zaslužio je da mu damo da ga čuva neko. Njega će napasti jako, da ne uzme Bg, baš ga trebamo pojačati u svakom smislu. I u posao ga gurati - napisao je 25. januara 2020. godine, prema tvrdnjama tužilaštva, Milovan Zdravković u čet-grupi u kojoj je bio i Radoje Zvicer.

U sudnici danas nisu izvođene Skaj poruke koje se odnose na Zdravkovića, ali jesu one koje se odnose na okrivljenog Dragana Tomića, kao i Miloša Jevrića, koji je u bekstvu i sudi mu se u odsustvu.