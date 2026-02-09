KUM RADOJA ZVICERA PROGOVORIO U SUDNICI: Evo šta je rekao o optužbama da je uživo pratio likvidaciju "škaljaraca" u Grčkoj!
Milovan Zdravković, kum odeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, koji je u 14. decembra prošle godine izručen iz Hrvatske danas je pred Specijalnim sudom u Beogradu negirao da je učestvovao u ubistvima vođa "škaljaraca" u Atini i na Krfu 2020. godine.
- Negiram izvršenje krivičnih dela. Nemam nikakve veze sa ubistvima koja su se desila u Grčkoj. Okrivljene ne poznajem i nisam bio sa njima u kontaktu, niti sam ikada koristio telefon sa Skaj aplikacijom - bilo je sve što je iznoseći odbranu rekao Zdravković. On je odbio da odgovara na pitanja tužilaca, kao i članova sudskog veća.
Radoje Zvicer, koji mu je kum, podsetimo, nije obuhvaćen optužnicom koju je srpsko tužilaštvo podiglo za likvidacije, ali je obuhvaćen optužnicom za ista krivična dela u Grčkoj i tereti se da je bio jedan od organizatora kriminalne grupe.
Zdravković je, podsetimo, uz ogromne mere obezbeđenja u pratnji policije sredinom decembra sproveden direktno u pritvor.
Prema presretnutoj Skaj kominikaciji, koju je tužilaštvo predložilo protiv njega, ali i ostalih pripadnika kriminalne grupe, on je "uživo" pratio likvidacije Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u jednom restoranu u Atini 19. januara 2020.
Uoči i tokom zločina, kako se navodi, on je sa svojim saradnicima razmenjivao informacije o tome kada su mete u restoranu u Atini locirane, kao i naloge o načinu delovanja.
Milan Vujotić: Evo ga Lisac (Igor Dedović) i Stevo, okupljajte se svi, alo đe ste ljudi.
Milan Vujotić: Stajali su Lisac, Stevo i žena ispred restorana, oni su prolazili kolima naši, dok su se okrenuli nikog nije bilo ispred restorana, moguće da su ušli u restoran.
NN: Ma, ja bih da ih oni unutra deru, nemaju gde da beže, dok sede unutra samo ako smo sigurni da su to oni.
Vujotić: Ulazio je Denzel, kaže oni su, Čabo gledao kroz prozor, Rosi i Soprano ih videli dva puta ispred restorana.
Vujotić: Samo da se dovuku mesari više. Evo, Stevo izašao da zapali cigaru ispred. Nek uspore da ne nalete tačno na Steva, jer Steva ispred puši cigaru, nek uspore malo.
Zdravković: Gde mogu da pobegnu iz restorana?
Presretnute poruke pokazuju da je Zdravković bio aktivan u pripremnoj logistici, od obezbeđivanja stanova i sredstava za posmatranje do koordinisanja nabavke oružja.
- Poslaću ja "kalaše" i pištolje - napisao je u poruci 2. decembra, a dva dana kasnije obaveštava pripadnike grupe da su "date pare za maske" i da treba da se kupe dobri foto-aparati da mogu da slikaju iz daleka, kao i jedan uređaj za praćenje.
Nekoliko minuta kasnije Milan Vujotić učesnike istog četa obaveštava da su se svi razbežali iz lokala, a nepoznata osoba piše: "Gotovi su, ljudi, gotovi su, overeni su" i poruku:
- Volim vas sve, sve vas volim najviše!
Kao direktni izvršioci u optužnici se navode Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović.
Nakon dvostrukog ubistva, komunikacija među članovima klana pokazuje i slavlja, kao i zahteve da se jednom od osumnjičenih, Veljku Belivuku, omoguće dodatne resurse i zaštita. Inače, optužnicom po kojoj je danas nastavljeno suđenje za ubistva "škaljaraca" u Grčkoj, Belivuk je označen kao jedan od organizatora kriminalne grupe, a tužilaštvo tvrdi da je njegov nadimak na Skaju bio Soprano.
- Soprana dobro pojačati, zaslužio je da mu damo da ga čuva neko. Njega će napasti jako, da ne uzme Bg, baš ga trebamo pojačati u svakom smislu. I u posao ga gurati - napisao je 25. januara 2020. godine, prema tvrdnjama tužilaštva, Milovan Zdravković u čet-grupi u kojoj je bio i Radoje Zvicer.
U sudnici danas nisu izvođene Skaj poruke koje se odnose na Zdravkovića, ali jesu one koje se odnose na okrivljenog Dragana Tomića, kao i Miloša Jevrića, koji je u bekstvu i sudi mu se u odsustvu.
Među porukama koje su prikazane, a kojima se prema rečima tužioca Saše Ivanića, dokazuje da je Tomić na Skaju bio Piksel, su slike sa venčanje koje je slao 23. januara 2021, na dan kada se oženio, kao i izvod iz matične knjige venčanih iz kog se vidi da je Dragan koji se ranije prezivao Vlahović uzeo prezime supruge Tomić.