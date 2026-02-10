Kako Kurir saznaje, osumnjičeni je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu, gde je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu i branio se ćutanjem.

Tužilaštvo je preuzelo dalju istragu, naložena su veštačenja i prikupljanje dodatnih dokaza, a nakon pristizanja rezultata biće poznato više detalja o okolnostima koje su dovele do ove porodične tragedije.

Nakon saslušanja, prema našim saznanjima, osumnjičenom za bratoubistvo određen je pritvor!