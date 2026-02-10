NOVI DETALJI BRATOUBISTVA KOD GOLUPCA: Ubio rođenog brata, pa se sam predao policiji, a onda zanemeo!
Meštani jednog sela kod Golupca i dalje su u šoku nakon vesti da je u sredu, 4. februara, u porodičnoj kući došlo do zločina, kada je R. A. (73) usmrtio svog rođenog brata. Kako pričaju komšije za Kurir, braća su godinama živela sama, povučeno i bez ikakvih sukoba sa okolinom, zbog čega je ovaj zločin dodatno potresao celo selo.
- Ovo nas je sve zateklo. Nikada se nisu svađali sa komšijama, bili su mirni ljudi. Niko nije mogao ni da nasluti da će se ovako nešto desiti - kaže jedan od meštana za Kurir.
Svađa eskalirala
Prema rečima komšija, kobnog dana došlo je do svađe između braće, koja je ubrzo prerasla u fizički obračun.
- Posvađali su se oko neke sitnice. Ta rasprava je, nažalost, eskalirala u tuču. Ne verujemo da je imao nameru da ga ubije. U afektu je dohvatio prvi predmet koji mu se našao pod rukom i udario brata - navodi sagovornik Kurira.
Komšije ističu da u toj kući ranije nije bilo problema niti prijava, kao i da su braća živela skromno i povučeno.
- Kod kuće su živeli sami i mirno. Nisu pravili buku, niti smo ikada čuli da se svađaju. Ovo je strašna tragedija - dodaje meštanin.
Van sebe
Za ubijenog muškarca komšije imaju samo reči hvale.
- Bio je dobar čovek, uvek spreman da pomogne. Nikome nije učinio nažao - kažu meštani sela.
Nakon što je shvatio šta je učinio, R. A. je, prema saznanjima Kurira, sam otišao u policiju i prijavio zločin.
- Bio je van sebe. Otišao je pravo u policiju i rekao šta se dogodilo. Odmah je uhapšen - navodi izvor Kurira.
Kako Kurir saznaje, osumnjičeni je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu, gde je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu i branio se ćutanjem.
Tužilaštvo je preuzelo dalju istragu, naložena su veštačenja i prikupljanje dodatnih dokaza, a nakon pristizanja rezultata biće poznato više detalja o okolnostima koje su dovele do ove porodične tragedije.
Nakon saslušanja, prema našim saznanjima, osumnjičenom za bratoubistvo određen je pritvor!
Podsetimo, prema navodima policije, sumnja se da je R. A. u sredu, 4. februara, nakon kraće verbalne rasprave, fizički nasrnuo na svog sedamdesetčetvorogodišnjeg brata.
Osumnjičeni mu je najpre zadao više udaraca rukama u predelu glave, a potom je napad nastavio koristeći tupi predmet.
Od zadobijenih povreda, nesrećni muškarac je preminuo na licu mesta.