Meštani jednog sela kod Golupca i dalje su u šoku nakon vesti da je u sredu, 4. februara, u porodičnoj kući došlo do zločina, kada je R. A. (73) usmrtio svog rođenog brata. Kako pričaju komšije za Kurir, braća su godinama živela sama, povučeno i bez ikakvih sukoba sa okolinom, zbog čega je ovaj zločin dodatno potresao celo selo.

- Ovo nas je sve zateklo. Nikada se nisu svađali sa komšijama, bili su mirni ljudi. Niko nije mogao ni da nasluti da će se ovako nešto desiti - kaže jedan od meštana za Kurir.

Svađa eskalirala

Prema rečima komšija, kobnog dana došlo je do svađe između braće, koja je ubrzo prerasla u fizički obračun.

- Posvađali su se oko neke sitnice. Ta rasprava je, nažalost, eskalirala u tuču. Ne verujemo da je imao nameru da ga ubije. U afektu je dohvatio prvi predmet koji mu se našao pod rukom i udario brata - navodi sagovornik Kurira.

Komšije ističu da u toj kući ranije nije bilo problema niti prijava, kao i da su braća živela skromno i povučeno.

- Kod kuće su živeli sami i mirno. Nisu pravili buku, niti smo ikada čuli da se svađaju. Ovo je strašna tragedija - dodaje meštanin.

Van sebe

Za ubijenog muškarca komšije imaju samo reči hvale.

- Bio je dobar čovek, uvek spreman da pomogne. Nikome nije učinio nažao - kažu meštani sela.

Nakon što je shvatio šta je učinio, R. A. je, prema saznanjima Kurira, sam otišao u policiju i prijavio zločin.

- Bio je van sebe. Otišao je pravo u policiju i rekao šta se dogodilo. Odmah je uhapšen - navodi izvor Kurira.

Određen pritvor

Kako Kurir saznaje, osumnjičeni je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu, gde je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu i branio se ćutanjem.

Tužilaštvo je preuzelo dalju istragu, naložena su veštačenja i prikupljanje dodatnih dokaza, a nakon pristizanja rezultata biće poznato više detalja o okolnostima koje su dovele do ove porodične tragedije.

Nakon saslušanja, prema našim saznanjima, osumnjičenom za bratoubistvo određen je pritvor!

Podsetimo, prema navodima policije, sumnja se da je R. A. u sredu, 4. februara, nakon kraće verbalne rasprave, fizički nasrnuo na svog sedamdesetčetvorogodišnjeg brata.

Osumnjičeni mu je najpre zadao više udaraca rukama u predelu glave, a potom je napad nastavio koristeći tupi predmet.

Od zadobijenih povreda, nesrećni muškarac je preminuo na licu mesta.

