Slušaj vest

Dušica Vukić iz Šapca već skoro godinu dana pokušava da vrati svog maloletnog sina nad kojim ima starateljstvo. Njen bivši suprug S. R. iz Bogatića, kako tvrdi, uzeo je dete pre godinu dana na dogovoreni i zakonom propisani vikend, i dete više nije vratio.

Od tog momenta počinje agonija koju Dušica, kako kaže proživljava iz dana u dan, bez mogućnosti da svog sina vidi ili čuje za svo ovo vreme.

Dušica Vukić Foto: printscreen Glas javnosti

- Mi smo se razveli pre 5 godina, dete je tada imalo par meseci. Moj bivši suprug me je uoči Đurđevdana udario i doveo drugu ženu. Pitala sam ga "gde si do sada" , a on me je udario i rekao mi "šta se to tebe tiče." U međuvremenu je došla ta žena i pitala ga "jer ovo naš sin", pokazujući na moje dete. Udario mi je šamarčinu, ja sam se onesvestila - kaže Vukić i dodaje:

- Isterao me je iz kuće. Izbacio me je iz kola u Šapcu, gde je moj otac radio i tu sam i ostala - na patosu. Moj otac je istrčao i polio me da dođem sebi. Tada sam podnela zahtev za razvod braka i starateljstvo. Moj bivši suprug me je uoči Đurđevdana udario i doveo drugu ženu.

"Oteo mi je dete tri puta"

Kaže da joj bivši suprug ponekad daje alimentaciju, a da je ona zakon poštovala i uvek davala dete da vidi:

- On uopšte zakon nije poštovao, već treći put mi uzima dete i ne vraća, imam probleme. Prvi put je uzeo dete 2017. godine, navodno jer ga nisam predala. Moja majka je dete predala jer sam ja bila na poslu. Pitao je gde sam ja i smatrao je da treba ja lično da predam njemu dete - kaže Dušica i objašnjava:

Dušica Vukić Foto: Glas Javnosti

- Dete je vraćeno tek nakon mesec dana. Posle toga je nastavio da viđa dete. Prošle godine je govorio kako moj sadašnji suprug i ja tučemo dete i opet ga oteo. Bili smo u centru za socijalni rad i dete je svedočilo protiv mene. Dete je menjalo više puta iskaz, jer ga je otac tako nagovarao. Odatle je otišao sa detetom.

Kako tvrdi, bivši muž ju je tužio, a tvrdi da mu ne treba dete već novac:

- Od kako se dete sa mojim novim suprugom rodilo, mi navodno zapostavljamo starije i ne obraćamo navodno pažnju, to uopšte nije tako. Oboma poistovećujemo isto pažnje. Mi smo zaposleni, on ne radi nigde i nema od čega da živi.

Kurir.rs/Glas javnosti