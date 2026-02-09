Slušaj vest

U Višem sudu u Nišu danas je završeno prvo ročište na suđenju roditeljima dečaka ubice iz Niške Banje.

Ocu i majci, M.M. i M.M.M., se sumnjiče da su neadekvatno reagovali na nasilne sklonosti svog sina, koji je 5. oktobra 2023. godine sa više desetina uboda nožem ubio vršnjaka i druga iz odeljenja, Andreja Simića (13) iz Niške Banje. Roditelji se terete da su počinili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Andrej Simić Foto: Kurir/M.S.

Mića Simić izneo detalje iz sudnice

Nakon završenog suđenja, otac ubijenog Andreja, Mića Simić, vidno potresen, otkrio je šta se dešavalo na pripremnom ročištu, koje je bilo zatvoreno za javnost i koje je trajalo satima.

Mića Simić Foto: Kurir Televizija

- Cinizam roditelja dečaka ubice je i ovog puta bio prisutan. U jednom delu ovog ročišta ja sam se iskreno osećao kao da je naš pokojni Andrej bio na optuženičkoj klupi, a ne da je on ubijen i oštećen. Nadam se da će sve ovo ići svojim tokom, da će pravo biti zadovoljeno, jer pravda neće nikad - rekao je on i otkrio da se nada da će buduća ročišta biti otvorena za javnost:

Mića Simić sa predstavnicima iz "Ribnikara", Dubone i drugih mesta dolazr u sud na početak ročišta Izvor: Kurir/M.S

- Nadam se da će ovo biti dostupno javnosti, jer je toliko toga što treba da se čuje da se ovakve stvari više ne bi dešavale. Zadovoljan sam što je sledeće ročište relativno brzo, zakazano je za 9. mart i svakog narednog ponedeljka u martu mesecu, jer ovo mora da se završi u što kraćem vremenskom roku. Ovo je već isuviše dug period, pogotovo jer smo izgubili 11 meseci dok je predmet bio u osnovnom tužilaštvu, a s druge strane trebalo bi i to ispitati - zašto je 11 meseci stajao tamo i nije se pomakao, jer ako guramo glavu u pesak, to će se ponoviti. Doći će neki novi Andrej, koji će isto tako čamiti u fioci i čekati da se stavi na sto.

Majka ubijenog dečaka, Sanja Simić, bila je jako potresena po izlasku iz suda, te je nakon ročišta, pitala advokata odbrane: "Da li se bojite Boga?!".

Sanja Simić ispred suda u Nišu Foto: Kurir/M.S.

Roditelji žrtava iz "Ribnikara" podrška

U Niš su juče došli i pojedini roditelji dece ubijene u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, kao i roditelji pojedinih žrtava masakra u Duboni i Malom Orašju. Njima sud nije dozvolio da prisustvuju ročištu koje je bilo zatvoreno za javnost, a Anđelko Aćimović, otac jedne od ubijenih devojčica iz "Ribnikara", je nakon što je napustio sud, istakao da je vrlo neprijatno iznenađen zbog pomenute odluke.

- Došli smo da podržimo porodicu Simić znajući da im je podrška jako potrebna i vrlo smo iznenađeni time da nam nije dopušteno da dođemo čak ni do hodnika ispred sudnice. Baš smo iznenađeni tim odnosom, jer znaju ko je u pitanju, znaju da su u pitanju roditelji iz "Ribnikara", Dubone i Malog Orašja. Nemam drugi komentar osim da je to za nas vrlo neprijatno iznenađenje i da sam siguran da će u javnost ipak doći sve informacije i da će saznati koja je povezanost ovih slučaja - rekao je Aćimović vidno razočaran u odluku suda.

Sud je odbio da predstavnici Ribnikara, Dubone i Orašja prisustvu suđenju Izvor: Kurir/M.S.

Prošle skoro tri godine

Podsetimo, 5. oktobra 2023. godine dečak ubica je sa više desetina uboda nožem ubio druga iz odeljenja, Andreja Simića (13) iz Niške Banje.

- Da, za danas je zakazano pripremno ročište na kome bi tužilaštvo i odbrana trebalo da iznesu svoje dokaze i predloge. Dugo se čekalo na početak ovog suđenja jer je prvo predmet sakupljao prašinu u Osnovnom tužilaštvu, a onda je prešao u Više tužilaštvo kada su se videli preduzeti koraci - rekao je Mića SImić pre početka suđenja i dodao:

Mića Simić otac Andreja Simića Izvor: Kurir/M.S

- Mi imamo predmet na 1.500 strana. Ta optužnica koja je podignuta protiv njih je jaka kao stena. Drago mi je što imam podršku grupe ljudi koji su preživeli teške trenutke jer su izgubili decu i članove porodice u "Ribnikaru", Duboni i Malom Orašju, a koji su danas došli u Niš - rekao je Mića Simić za Kurir pre suđenja.

U obdukcionom nalazu opisano je da je ubijeni dečak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, ima povredu potiljka. Ubodne rane su bile na rukama i šakama, na natkolenici - rekao je ranije Saša Knežević, advokat porodice Simić.

On je naveo i da je dečak izmasakriran sa 37 uboda, od kojih su dva ključna ispod vrata odnosno "ogromni rezovi od po pet puta 12 centimetara".

Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga u Niškoj Banji. Mića Simić je pre ubistva išao u kuću maloletnog i rekao da dečak nosi u školu pun ranac noževa i mačeta, ali su njegovio roditelji rekli da se dete igra.