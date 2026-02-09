Slušaj vest

Pre tačno godinu dana, u februaru prošle godine, u reci u mestu Brčkovina, pronađeno je telo Pavla Aničića (43), sina poznatog biznismena Nićifora Aničića.

Nestanak Pavla prijavljen je 31. januara prošle godine, a poslednji put bio je viđen u mestu Brčkovina kod Prijepolja. Policija je odmah nakon prijave nestanka pokrenula potragu, ali, nažalost, ona je završena tragično

Pavle je sin poznatog biznismena Nićifora Aničića i u poslednjim mesecima života upravljao je farmom u Aljinovićima.

Telo u reci

Telo su iz reke izvukli pripadnici vatrogasne službe, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Prijepolju, poslato je na obdukciju radi utvrđivanja uzroka smrti.

Kako su tvrdili lokalni mediji, porodica Aničić je izuzetno ugledna i poznata svima u okrugu po dugogodišnjem radu u poljoprivredi i stočarstvu.

Komšije

Vest o njegovoj smrti potresla je stanovnike Prijepolja i okolnih mesta. Komšije i prijatelji opisali su ga kao vrednog i posvećenog čoveka, uvek spremnog da pomogne drugima.

- Pavle je bio stub naše zajednice. Njegov odlazak je nenadoknadiv gubitak za sve nas - izjavio je ranije jedan od komšija za "Sandžak danas".

Misterija

Smrt Pavla Aničića obavijena je velom misterije, jer je obdukcijom utvrđeno da nije bila nasilna i da je nastupila kao posledica smrzavanja.

Prema svedočenjima ljudi koji žive u tom kraju, Pavle je lutao čak pet kilometara od mesta gde je ostavio svoj automobil. Kako neki kažu, kroz žbunje i šiblje i životinje se teško provlače, a kamoli ljudi.

Zašto je došao u ovaj kraj i kako je okončan njegov život otkrila je Zora Bukvić, popadija iz Brodareva. Ona tvrdi da se Pavle dovezao svojim automobilom u Mrčkovinu i stao kod kuća porodice Adilović.

Foto: Facebook

- U tim kućama su sada samo dve žene, jedna koja se nije udavala i njena strina. One su videle Pavla kada je ostavio automobil i krenuo popreko, a rekao mi je: "Zovite mi Veska i njegovog brata da me brani od paščadi", međutim, one ga nisu prepoznale, pa nisu ni reagovale. Kada su shvatile, posle više sati da je auto tu, iščuđavale su se zašto su kola tu i dalje. Kasnije su rekle Vesku da ga je tražio taj mladi čovek - ispričala je tada popadija za Republiku.

Za to vreme i porodica je shvatila da je Pavle nestao jer ga nije bilo ni u Prijepolju ni u Aljinovićima. Njegova supruga je mislila da je otišao na farmu u Aljinoviće, a oni odande da je kod kuće sa ženom i decom.

- Porodica se uznemirila jer su shvatili da ga nema nigde, a ni telefonom nisu mogli da ga dobiju. Električar ga je zvao kad je

shvatio da su to njegova kola i onda su se složile kockice i Pavlov nestanak je prijavljen policiji. Njegov otac je platio dron za

pretraživanje terena i policija i inspektori su ga pronašli u potoku mrtvog. Bio je u crvenoj dukserici, nogama zagazio za potok i uhvatio se za palu bukvu. Bila je i doktorka koja je konstatovala smrt. Porodica veruje da ga je srce izdalo kad je zagazio u hladnu reku, tako je zovu iako je potok u pitanju. Pavle je do tog potoka prošao kroz šiblje, a niko ne zna što i kako jer bi to i za životinju bio problem, a ne za čoveka. Samo Bog zna kakva ga je sila, odnosno šta ga je tamo odvelo. Kako su mi rekli iz te familije, nikome ništa tu nije jasno i jeste misterija njegova smrt - istakla je vidno uznemirena popadija Zora.

Vrlo impulsivno reaguje jer je kaže, bole neistine koje je čula posle pojavljivanja informacije da je Pavle pronađen mrtav.

- Nije istina da je nekome nešto dugovao, kao ni sto drugih priča koje sam čula od zlih i pakosnih ljudi. Istinu je on odneo u grob, a dugovi su nerealna priča jer je njegova porodica prebogata. Svakome su pomogli, čak i nepoznatim ljudima. Svako dobro su pet puta više platili. Puteve izgradili po selima i nedođijama za napaćeni narod i olakšali život svima tamo koliko god su mogli - zaključila je Bukvić.

Foto: Društvene Mreže

Inače, biznismen Pavle Aničić je odrastao u Južnoafričkoj Republici, ali se vratio u rodni kraj i sa bratom Vasilijem je držao farmu. Otac je troje dece. Iza sebe je ostavio suprugu sa kojom je dugo u braku. Pored njega i brata iz inostranstva se vratio i njihov otac, kada je stekao enormno veliki kapital, dok je deo njihove porodice nastavio život u tuđini.

Brat neutešan

Njegov rođeni brat je rekao da porodica ne sumnja da li je smrt bila nasilna i pripisuju je samo božjoj volji.

- Bog ga je uzeo, tako je hteo i samo njih dvojica znaju ko je - rekao je Vasilije tada za Republiku.

Kako je rekao, strašna vest da je ostao bez brata zatekla ga je na odmoru.

- Bio sam na odmoru u Južnoafričkoj Republici i stigao sam kad sam čuo šta se dogodilo.

Brat pokojnog Pavla je kazao da on sa porodicom živi u kući zajedno sa Pavlovom porodicom, ali da o kretanju brata kobnog dana još nije spreman da govori.