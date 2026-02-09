Slušaj vest

U Specijalnom sudu u Beogradu danas su kao dokaz na suđenju kriminalnoj grupi koja se tereti za ubistvo vođa škaljarskog klana u Grčkoj izvedene presretnute poruke i fotografije sa Skaj aplikacije, za koje tužilaštvo tvrdi da su dokaz da su okrivljeni bili iza naloga Pixel, Hajduk Veljko Petrović i drugi.

Prema tvrdnjama tužilaštva, iza naloga Pixel bio je okrivljeni Dragan Tomić, koji se tereti da je bio jedan od četvorice direktnih izvršilaca ubistva "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, 19. januara 2020. u jednom restoranu u Grčkoj.

- Tužilaštvo se nada da je uverilo veće da je Tomić koristio nalog, kao dokaz tome priložene su fotografije i dokaz da je 23. januara 2021. zaključio brak sa Milicom Tomić, o čemu svedoči i fotografija izvoda iz knjige venčanih, kada je i promenio prezime Vlahović u Tomić. Lice na fotografijama je veštačeno i iz veštačenja proizilazi da je na slikama Tomić - rekao je tužilac Saša Ivanić, pošto su u sudnici izvedene fotografije, ali i nekoliko poruka.

Fotografija Tomića i supruge Foto: Printscreen

- Sve završeno, venčali se, ženidba završena sad. Još dve, tri nedelje da izvadim nova dokumenta u sredu šaljem slike sa venčanja - poslao je navodno Tomić 23. januara 2021. poruku a potom i fotografiju njega i supruge, koja je izvedena kao dokaz.

Na isti dan, poslao je još nekoliko poruka:

- Evo brate udao se, još dve, tri nedelje i nova dokumenta, umem ja da se smejem i kad je najteže.

- Brate, malo ljubavi, malo koristi i tako. Neka je, neću se ni razvoditi, dobra ona kad je frka, ima ponašanje.

Međutim, posle izvođenja ovih dokaza, za koje su branioci tvrdili da su nezakoniti i da su fotografije fotošopirane, a da je veštak koji je veštačio fotografije po obrazovanju master defektolog, izražavajući sumnju u njegovu kompetentnost, za sudsku govornicu izašao je i okrivljeni Tomić.

- To moje slike nisu. Ko je ove slike montirao neka odgovara časno i pošteno. Sve je ovo montaža, to je sve što imam da kažem - rekao je okrivljeni.

Jedna od prikazanih slika Foto: Printscreen

Za reč se javio i optuženi Veljko Belivuk koji je takođe imao zamerku na "montiranje slika u veštačkoj inteligenciji", ali i na duplirane poruke koje su navodno okrivljeni razmenjivali.

- Ne znam da li svi u ovom postupku imaju psihičke probleme da šalju duple poruke. Ne poznajem Tomića od ranije, ali sedi ovde na šest metara od mene i ne prepoznajem čoveka - rekao je Belivuk.

Takođe, u sudnici su izvedene i slike i poruke za koje tužilaštvo tvrdi da ih je slao okrivljeni Miloš Jevrić koji je na "Skaj" aplikaciji koristio nadimke Hajduk Veljko i Hajduk Veljko Petrović.

Miloš Jevrić Foto: Printscreen

Na nekoliko fotografije se vidi muškarac u frizerskom salonu, a u jednoj od poruka piše "Dao mi Zvicer 100h".

- Ja ne poznajem Jevrića, ali na slici prepoznajem vođu navijača Partizana Darka Klještana - rekao je Belivuk.

Tužilac Ivanić naveo je da se iz ove poruke zaključuje da mu je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer dao 100.000 evra da kupi stan u Požarevcu.

Zvicer, podsetimo, nije obuhvaćen optužnicom za ubistvo škaljaraca u Atini i na Krfu, ali postupak protiv njega za to krivično delo vodi grčko pravosuđe.