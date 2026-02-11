Slušaj vest

Filmska akcija italijanske policije odigrala se u ponedeljak u zoru, kada je razbijena opasna kriminalna grupa koja se sumnjiči da je digla u vazduh preko 20 bankomata, a lisice na ruke stavljene su četvorici Italijana i jednom tridesetogodišnjem državljaninu Srbije.

Kako pišu italijanski mediji, trojica osumnjičenih su odmah sprovedena u zatvor, dok se preostala dvojica brane sa slobode i protiv njih je istraga i dalje u toku.

- Reč je o izuzetno dobro organizovanoj grupi, sa jasno podeljenim ulogama i precizno isplaniranim akcijama - navodi izvor blizak istrazi.

Foto: Printskrin

Banda je koristila specijalnu eksplozivnu napravu koja se u podzemlju smatra jednim od najopasnijih sredstava za pljačku bankomata. U pitanju je metalni uređaj sa valjkastim vrhom, napunjen sa skoro pola kilograma baruta, koji se aktivira pomoću fitilja.

- Naprava se ubacuje u prethodno izbušenu rupu na bankomatu i za svega nekoliko trenutaka dolazi do snažne eksplozije koja raznosi zaštitu i otvara sef sa novcem. Kad dođe do eksplozije novčanice lete svuda - objašnjava sagovornik.

Istražitelji sumnjaju da je banda odgovorna za čak dvadesetak pljački na teritoriji Italije. Svi osumnjičeni živeli su u radničkom naselju, području koje je već duže vreme poznato policiji zbog trgovine drogom.

Tokom istrage, italijanska policija je uspela da spreči i nove napade. U jednom od slučajeva, u vozilu parkiranom u blizini bankomata pronađene su dve eksplozivne naprave spremne za aktiviranje.

- Time je izbegnuta moguća tragedija, s obzirom na to da je u tom trenutku bilo ljudi na ulicama - ističe izvor.