Policija i dalje traga za dvojicom muškaraca koji su u nedelju rano ujutru oteli pevača Daniela Kajmakoskog (43) u Beton hali u Beogradu, nakon njegovog nastupa u jednom klubu, zatiim ga njegovim automobilom marke "volvo" odvezli 63 kilometara dalje do skretanja za Rumu, gde su ga ostavili vezanog u kolima pošto su se zakucali u bankinu!

Prelaz granice

- Potraga je u punomn jeku. Pripadnici policije su za ova dva dana pretražili čitav teren oko mesta na kom je pronađen automobil, koji su otmičari ostavili i beg nastavili pešaka. Pretraženo je više napuštenih kuća u tom delu, obavljeni su razgovori sa meštanima, od nekih su uzeti i snimci sa kamera - kaže naš izvor i dodaje da je sada važno da osumnjičeni ne pređu granicu.

- Preko legalnih graničnih prelaza je nemoguće da to učine, ali nekim ilegalnim putevima bi mogli da to učine, i to je ono na šta su istražitelji sada fokusirani - objašnjava naš izvor.

Na ovom mestu su se zaustavili otmičari pevača Foto: Kurir

Prema njegovim rečima, istraga otmice poznatog pevača iz Severne Makedonije ide u nekoliko pravaca.

- Utvrđuje se da li je umetnik možda tipovan, odnosno da li je neko imao interes da njega otme i traži otkup od 20.000 evra. Istraga pokušava da otkrije da li su kidnaperi imali pomagača u okruženju pevača ili je neko možda iz kluba javio detalje počiniocima - objašnjava nam sagovornik i dodaje da postoji i drugi pravac istrage.

- S obzirom na to da je pevač dvojicu kidnapera opisao kao strance, ljude koji su pričali engleski i turski jezik, ne isključuje se ni mogućnost da su otmicu izveli migranti "za svoj račun". Naime, proverava se mogućnost da li su dvojica stranaca u Beton hali primetila dobar automobil i muškarca koji sam seda u njega, pa su odlučili da na ovaj način dođu do para - kaže izvor i dodaje da su inspektori uzeli i kamere iz Beton hale i da utvrđuju da li je neka od njih snimila lica otmičara.

Daniel Kajmakoski
Daniel Kajmakoski Foto: Kurir, 192_rs

O ovom krivičnom delu prekjuče se oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

- Koordinisanom akcijom policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Službe za borbu protiv terorizma, Odeljenje za borbu protiv korupcije, Žandarmerije, SAJ, Uprave saobraćajne policije, Uprave granične policije, PU za grad Beograd - UKP, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata i Policijske brigade, nakon potere za vozilom kojim su dva, za sada, nepoznata izvršioca uz pretnju nožem i vatrenim oružjem otela D. K. (1983) u ranim jutarnjim cčasovima u Beogradu, u Karađorđevoj ulici i iznuđivala mu novac, zaustavljeno je navedeno vozilo na teritoriji opštine Ruma, u kome je zatečen oštećeni vezanih ruku, dok su izvršioci uspeli da napuste vozilo i udalje se u nepoznatom pravcu - saopšteno je iz policije.

Brojke

x 20.000 evra tražili su otmičari od pevača
x 63 km su kidnaperi vozili otetog Kajmakoskog
x 3 dana traje potraga za osumnjičenima

Rad na rasvetljavanju

Kako su dodali u saopštenju, oštećeni je zbrinut, na mestu događaja izvršen je uviđaj, a policijski službenici su nastavili potragu za izvršiocima. Kako su dodali, Više javno tužilaštvo u Beogradu izvršilo je kvalifikaciju krivičnog dela otmica, a intenzivan rad na daljem rasvetljavanju krivičnog dela je u toku.

Pretili mu: Trojica su ispred stana!

Novinar Mladen Mijatović otkrio je šta je to Daniel Kajmakoski prvo rekao policiji nakon spasavanja.

- On je izjavio kako su otmičari komunicirali na engleskom i turskom jeziku. Oni su pretnjom pištoljem zahtevali od njega da neko od članova njegove porodice i prijatelja obezbedi 20.000 evra ili će u suprotnom, prema Danielovim navodima, otmičari nauditi njemu i članovima njegove porodice uz navode da se ispred njegovog stana u tom trenutku nalaze trojica saučesnika, koji su spremni da te pretnje realizuju - rekao je Mijatović.

Ruta kojom su otmicari vozili Daniela Kajmakoskog Izvor: kurir televizija

Meštanka Rume: Pitali su da li smo videli sumnjiva lica

Milka J., čije se domaćinstvo nalazi u blizini mesta gde su otmičari napustili vozilo "volvo", otkrila je detalje agonije kroz koju je prošla kada je njen suprug usred noći izašao da proveri imanje.

- Moj muž je čuo pse kako jako laju i izašao je da proveri štalu, da se uveri da se neko unutra ne krije. Ja mu vičem: "Gde ćeš, da te udari nečim u glavu i ubije!". Plašim se, mi nismo ograđeni. Da su hteli, mogli su nogom razvaliti vrata i staklo. Bogu hvala pa nisu! Ovde ima četiri napuštene kuće, mogli su bilo gde da se sakriju, ali je policija sada to sve pregledala - ispričala je Milka za beogradske medije i dodala da su policajci stigli do njihove kuće rano ujutru:

- Pričali su sa mojim mužem, pitali su da li smo videli sumnjiva lica.

