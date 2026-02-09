Slušaj vest

Na državnom putu drugog A reda između Vladičinog Hana i Surdulice, kod sela Žitorađe, danas oko 15 sati dogodila se teška saobraćajna nesrećau kojoj su učestvovala dva vozila, a prema nepotvrđenim informacijama jedna osoba je poginula.

Iz vranjske policije je rečeno da se dogodio bočni sudar "mercedesa" i "tojote", kao i da je nakon uviđaja normalizovan saobraćaj.

Druge detalje nisu iznosili, a kako kažu, o svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vladičino Hanu.

Prema nezvaničnim informacijama naložena je obdukcija tela vozača (45) "tojote" iz Surdulice.

Kurir/Novosti

Ne propustiteHronika"BIO JE NA POLA PRELAZA KAD JE UOČIO VOZ" Očevici za Kurir: Stao, krenuo unazad a onda samo dodao gas! Železničari: Pukom srećom voz nije izleteo iz šina VIDEO
WhatsApp Image 2026-02-09 at 12.32.11 (2).jpeg
HronikaSUDAR DVA AUTOMOBILA KOD RADIOFARA: Povređena jedna osoba, prvi snimak noćne saobraćajke i u Kneza Miloša, srča svud unaokolo (VIDEO)
Screenshot 2026-02-09 075251.jpg
HronikaSUDAR VIŠE VOZILA U ŠIMANOVCIMA! Šteta ogromna, stvaraju se zastoji (FOTO)
Screenshot 2025-12-18 210453.jpg
HronikaU TEŠKOM LANČANOM SUDARU KOD BATAJNICE UČESTVOVALA 4 VOZILA: Troje učesnika se žalilo na povrede, dete prebačeno u Tiršovu
hitna pomoć noć