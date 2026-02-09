Hronika
STRAVIČAN UDES NA PUTU VRANJE-SURDULICA, POGINUO MUŠKARAC (45) Bočni sudar "mercedesa" i "tojote" zatvorio saobraćaj! Policija i Hitna na terenu
Na državnom putu drugog A reda između Vladičinog Hana i Surdulice, kod sela Žitorađe, danas oko 15 sati dogodila se teška saobraćajna nesrećau kojoj su učestvovala dva vozila, a prema nepotvrđenim informacijama jedna osoba je poginula.
Iz vranjske policije je rečeno da se dogodio bočni sudar "mercedesa" i "tojote", kao i da je nakon uviđaja normalizovan saobraćaj.
Druge detalje nisu iznosili, a kako kažu, o svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vladičino Hanu.
Prema nezvaničnim informacijama naložena je obdukcija tela vozača (45) "tojote" iz Surdulice.
