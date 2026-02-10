Slušaj vest

Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, od 2. do 8. februara 2026 godine.

U devet saobraćajnih nezgoda, 14 osoba je lakše povređeno, dok je u jednoj saobraćajnoj nezgodi pričinjena samo materijalna šteta. 

Policija je u tom periodu podnela 67 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 659 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 37 vozača, od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 12 intervencija.

Kurir.rs

