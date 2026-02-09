Slušaj vest

U Višem sudu u Sremskoj Mitrovici nastavljeno je suđenje ginekologu M. M. (46) iz Rume, optuženom za akušersko nasilje nad porodiljama Maricom Mihajlović i Jelenom Ivković, u slučaju koji je potresao javnost jer su, nakon porođaja, obe bebe preminule.

Ročište 9. februara trajalo je duže nego što je planirano, a sudnica je tokom dana bila puna. Uprkos višesatnom ispitivanju – pojedini svedoci odgovarali su i po jedan do dva sata – saslušani su svi planirani svedoci.

Tog dana saslušano je šest svedoka, dok će jedan od njih biti ponovo saslušan na narednom ročištu. Sledeće suđenje zakazano je za 13. maj, kada bi trebalo da bude saslušano još osam svedoka.

"Porođaj je tekao uredno!"

Pred sudom su govorili lekari različitih specijalnosti – ginekolozi, akušeri i anesteziolozi koji su bili uključeni u porođaje.

Jedna od lekarki navela je da je tokom njenog boravka u sali porođaj tekao normalno i da se ne seća da se porodilja žalila na tegobe. Takođe je izjavila da nije videla postupke koji bi ukazivali na fizičko nasilje.

Svedok, ginekolog svedočila je da je kod jedne porodilje postojala sumnja na zamućenu plodovu vodu zbog prenete trudnoće i da je tražen ultrazvuk, ali da nema informaciju da li je urađen.

Ona je dodala da ultrazvuk nije apsolutno precizna metoda i da su odstupanja moguća, kao i da određene promene u plodovoj vodi ne moraju nužno značiti problem.

Marica Mihajlović Jelena Ivković Foto: Dijana Šćekić

"Pozvani smo kad je reanimacija već trajala"

Anesteziolozi su pred sudom naveli da su bili zaduženi za stabilizaciju vitalnih funkcija novorođenčeta i da nisu imali potpuni uvid u sve medicinske podatke pre nego što su uključeni.

Jedan od svedoka naveo je da je u porođajnu salu došao kada je reanimacija već bila u toku i da tada nije imao informacije o svim parametrima.

Drugi svedok rekao je da je porođaj bio zahtevan, ali da nema saznanja da je kasnije sproveden unutrašnji ili spoljašnji nadzor.

"Posle dve godine se pojavljuje priča o greški!"

Advokat optuženog Zoran Jakovljević izjavio je da je današnje ročište bilo važno jer su prvi put detaljno saslušani lekari.

On je naveo da odbrana insistira na razjašnjenju okolnosti pod kojima su se, kako tvrdi, tek kasnije pojavile tvrdnje o eventualnoj lekarskoj grešci.

Prema njegovim rečima, odbrana smatra da postoji mnogo nejasnoća i da će tokom postupka dokazivati da optuženi nije izvršio krivično delo.

Foto: Kurir, Nemanja Nikolic

"Postoje ozbiljna pitanja o pravima pacijenata"

Advokat Marijana Mijatović, punomoćnik jedne od oštećenih, ukazala je na značaj prava pacijenata i standarda u zdravstvu.

Ona je navela da je pitanje tretmana žena u ginekologiji i akušerstvu prepoznato i na međunarodnom nivou i da je važno da pacijentkinje budu detaljno informisane o medicinskim postupcima.

Dodala je da eventualni propusti u dokumentaciji ili procedurama moraju biti ispitani i da konačnu odluku o odgovornosti donosi sud.

Suđenje koje prati cela Srbija

Ovaj postupak smatra se jednim od najznačajnijih u oblasti medicinske odgovornosti, jer bi njegov ishod mogao da utiče na praksu u porodilištima i na položaj pacijenata u zdravstvenom sistemu.

Suđenje se nastavlja u maju, kada se očekuje nastavak saslušanja svedoka i dalji tok dokaznog postupka.