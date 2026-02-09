Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su D. F. (44) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Sumnja se da je on, 7. februara ove godine, provalio u jedan stan u centru Zrenjanina i ukrao razne predmete. Ukradeni predmeti su pronađeni i biće vraćeni vlasniku.

D. F. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.

Kurir,rs

Ne propustiteHronikaISPLIVALA FOTOGRAFIJA - POGLEDAJTE KAKO HAPSE OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO MMA BORCA: Begunac iz Srbije napravio dramu, bacio se niz stepenice, pa napao policajce
Vasilije Gačević, hapšenje
HronikaMANIJAK ŠEST GODINA PROGANJAO DEVOJKU I SLAO JOJ PRETEĆE PORUKE! Putem društvenih mreža upućivao pretnje po njen život i telo: Uhapšen muškarac (35)
IMG_20240718_231001.jpg
HronikaU STANU U LESKOVCU PRONAĐENI KOKAIN I MARIHUANA: Policija odmah uhapsila mladića (23)
policija.jpg
HronikaRADNICI PRODAVNICE ZAPRETIO NOŽEM, PA ODNEO SAV NOVAC: Pogledajte kako je policija uhapsila razbojnika iz Vrbasa (video)
hapšenje Novi Sad (1).jpg