Tridesettrogodišnji državljanin Srbije poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo 7. februara u severnom delu Minhenu, dok je vozač "poršea" u kom je bio teško povređen.

Naime, kako prenose tamošnji mediji, dva muškarca — vozač (32) automobila je izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta, nakon čega je u punoj brzini udario u banderu.

Po dolasku na lice mesta, pripadnici vatrogasne i hitne službe zatekli su vozača (32) i suvozača (33) već izvučene iz vozila, uz pomoć prolaznika. Obojica su bila teško povređena, dok je suvozač, zbog izuzetno teških povreda, morao biti reanimiran na mestu nesreće.

Kako navodi portal "Crna hronika", suvozač je profesionalni vozač kamiona, poreklom iz Jagodine. Prema rečima bliskih osoba, nije upravljao vozilom. Obojica su hitno prevezena u bolnicu u Minhenu, ali je 33-godišnji suvozač, uprkos kontinuiranim pokušajima reanimacije tokom transporta, preminuo.

Materijalna šteta ogromna

Nesreća se dogodila u ulici Ingolšteter, glavnoj saobraćajnici u severnom Minhenu.

Prema policiji, sportski automobil je potpuno uništen.

Na osnovu trenutnih nalaza, kod vozača nije pronađeno prisustvo alkohola ili droge.

Portparol policije je izjavio da nema sumnje da je automobil učestvovao u uličnoj trci, dok je veštak potvrdio da se automobil kretao prevelikom brzinom.

U intervenciji je učestvovalo oko 30 pripadnika Vatrogasne službe Minhen, a akcija je trajala više od tri i po sata.

Uzrok nesreće i visina materijalne štete još nisu poznati, a istragu vodi policija.