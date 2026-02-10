Prilikom pregleda kamiona pronađeno je 8 turskih i dva kineska državljanina koji su bili sakriveni u priključnom delu vozila.

MUP i Uprava granične policije i dalje pojačano rade i opserviraju teren ka rejonu Hrvatske kako bi locirali, identifikovali i uhapsili dvojicu osumnjičenih, za koje se pretpostavlja da su strani državljani, koji su u Beogradu oteli makedonskog pevača Danijela Kajmakoskog (43) pošto se sumnja da je namera otmičara bila da pobegnu preko granice ka Hrvatskoj.