Pripadnici Uprave granične policije i policijske stanice u Šidu uhapsili su 37-godišnjeg vozača kamiona za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Prilikom pregleda kamiona pronađeno je 8 turskih i dva kineska državljanina koji su bili sakriveni u priključnom delu vozila. 

kamiondžiji je određeno zadržavanje do 48 sati posle čega će s krivičnom prijavom biti predat nadležnom tužilaštvu. 

MUP i Uprava granične policije i dalje pojačano rade i opserviraju teren ka rejonu Hrvatske kako bi locirali, identifikovali i uhapsili dvojicu osumnjičenih, za koje se pretpostavlja da su strani državljani, koji su u Beogradu oteli makedonskog pevača Danijela Kajmakoskog (43) pošto se sumnja da je namera otmičara bila da pobegnu preko granice ka Hrvatskoj.

Kurir.rs/TV Pink

