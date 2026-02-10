Slušaj vest

U Kotoru je u toku velika akcija policije, tokom koje nekoliko desetina specijalaca pretresa objekte pripadnika kavačkog klana.

Kako prenose crnogorske Vijesti, u Kotoru je opsadno stanje i pretresi se vrše na više lokacija. 

Nekoliko zgrada u naselju Kavač je, kako navode mediji, opkoljeno a pripadnici policije pretresaju njihovu unutrašnjost. 

- Pretresi su u toku, a prisustvo policije pojačano je u celom Kotoru. Jedna zgrada u Kavaču je potpuno opkoljena - ispirčali su meštani ovog primorskog grada. 

Akcija crnogorske policije, prema nezvaničnim informacijama, počela je jutros rano. 

Za sada nije poznato da li je neko priveden u akciji.

Vođa kavačkog klana, Radoje Zvicer, podsetimo, u bekstvu je i za njim je raspisana poternica.

Uskoro opširnije.

Kurir.rs/Vijesti.me

