Slušaj vest

Juče, 09. februara oko 14 časova, dogodila se stravična saobraćajna nezgoda na raskrsnici Višegradske i Sarajevske ulice u Beogradu, kojoj je teško povređen M. J. (60).

Naime, dok je šezdesetogodišnjak prelazio ulicu, na obeleženom pešačkom prelazu, na njega je naleteo džip marke "rendž rover" kojim je upravljao državljanin Rusije A. A. M. (37).

Prema nezvaničnim informacijama, povređeni muškarac je zadobio povrede opase po život. Lekari su konstatovali nagnječenje i krvarenje u mozgu, a pacijent se od trenutka prijema nalazi u kritičnom stanju.

Do nesreće je došlo kada je vozač džipa pokušao da skrene levo iz Višegradske ulice. Ruskom državljaninu je u tom trenutku na semaforu bilo otvoreno zeleno svetlo, ali je isti signal bio aktivan i za pešake koji su prelazili kolovoz u ulici u koju je vozilo skretalo.

Vozač iz za sada neutvrđenih razloga nije primetio muškarca na vreme, usled čega je došlo do obaranja pešaka na asfalt.