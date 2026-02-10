Slušaj vest

Muškarac koji je nastradao u jezivoj saobraćajonj nesreći, koja se 7. februara desila u Minhenu, je N. K. (33) iz Trstenika, vozač kamiona.

Tridesettrogodišnji muškarac poreklom iz Srbije poginuo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u severnom delu Minhena, kada je vozač automobila marke "porše", u kom je on bio suvozač, izgubio kontrolu i udario u stub rasvete.

Prema podacima vatrogasne službe Minhena, nekoliko vatrogasno-spasilačkih jedinica je alarmirano nakon hitnog poziva od ekipa hitne pomoći, a kada su stigli na lice mesta, ekipe hitne pomoći su već oslobodile 32-godišnjeg vozača i njegovog 33-godišnjeg suvozača iz vozila i pružale su prvu pomoć obojici teško povređenih muškaraca, prenosi TZ, ali je N. K. izgubio bitku za život.

Pokrenuta humanitarna akcija

Porodica i prijatelji opraštaju se od nastradalog N. K., a njegovi poznanici i drugovi pokrenuli su akciju za prikupljanje humanitarne pomoći, u vidu sakupljanja novčanih sredstva za sahranu i podršku porodici.

U grupi Gastarbajter na društvenoj mreži Fejsbuk pokrenuta je humanitarna akcija za pomoć porodici nastradalog N. K. iz Trstenika, koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći u subotu uveče u Minhenu.

Akciju je inicirao jedan korisnik pomenute mreže, uputivši apel članovima grupe i široj javnosti da se, ko koliko može, priključi prikupljanju sredstava za sahranu i podršku porodici. Kako navode prijatelji i kolege, N. K. je bio „ljudina od čoveka“, otac četvero dece i profesionalni vozač kamiona, a kobne večeri nalazio se na meestu suvozača, piše Crna-Hronika.

- Hajmo svi ko koliko može - 5, 10 ili 20 evra - da pomognemo porodici u ovim teškim trenucima - poručuju organizatori.

Poslodavac mastradalog muškarca po imenu Asim, ističe da ima samo reči hvale i da je N.K. bio izuzetno dobar i pošten čovek.

Tridesettrogodišnji muškarac, koji je navodno rodom iz Trstenika, zadobio je tako teške povrede da je morao da bude reanimiran na licu mesta. Vozač i N. K. su prevezeni u bolnice u Minhenu. Uprkos svim naporima lekara, tridesettrogodišnjak je preminuo tokom transporta do bolnice.

Vatrogasna služba je, zajedno sa policijom, ogradila mesto nesreće, osvetlila područje, obezbedila protivpožarnu bezbednost i pomogla u zbrinjavanju povređenog.

Zatim su pružili podršku policiji u istrazi nesreće. Policija je započela istragu o uzroku nesreće.