UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Nastavnik pretukao učenika, udarao ga u glavu i vukao po zbornici, policija odmah reagovala (video)
Zastrašujuće nasilje dogodilo se u jednoj školi u Prištini.
Naime, jedan nastavnik je pred drugim učenicima pretukao đaka koji je pokušao da ga odgurne od sebe nogom, a jezivi snimak objavljen je javno na društvenoj mreži Instagram.
U videu koji je izazvao lavinu komentara, vidi se direktan fizički obračun nastavnika i učenika, gde nastavnik dete udara po licu i glavi, a potom ga i vuče kroz zbornicu.
Nakon objavljivanja snimka u medijima, nastavnik je uhapšen.
Slučaj je potvrdio i portparol policije Enis Plana.
- Oko 12 časova primili smo informaciju o slučaju fizičkog napada koji se dogodio u jednoj osnovnoj školi u Prištini. Policija je odmah izašla na lice mesta i u policijsku stanicu privela strane uključene u slučaj. Trenutno policija, u koordinaciji sa tužilaštvom, sprovodi istragu radi rasvetljavanja ovog slučaja - rekao je Plana.
Kurir.rs/Indexonline