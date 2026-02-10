Slušaj vest

Zastrašujuće nasilje dogodilo se u jednoj školi u Prištini.

Naime, jedan nastavnik je pred drugim učenicima pretukao đaka koji je pokušao da ga odgurne od sebe nogom, a jezivi snimak objavljen je javno na društvenoj mreži Instagram.

U videu koji je izazvao lavinu komentara, vidi se direktan fizički obračun nastavnika i učenika, gde nastavnik dete udara po licu i glavi, a potom ga i vuče kroz zbornicu.

Nakon objavljivanja snimka u medijima, nastavnik je uhapšen.

Slučaj je potvrdio i portparol policije Enis Plana.

- Oko 12 časova primili smo informaciju o slučaju fizičkog napada koji se dogodio u jednoj osnovnoj školi u Prištini. Policija je odmah izašla na lice mesta i u policijsku stanicu privela strane uključene u slučaj. Trenutno policija, u koordinaciji sa tužilaštvom, sprovodi istragu radi rasvetljavanja ovog slučaja - rekao je Plana.