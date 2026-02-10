Slušaj vest

Helikopter MUP-a uz zvuk rotora prekinuo je mirno popodne na Kopaoniku. Gorska služba spasavanja u nedelju je pokrenula složen sistem hitne evakuacije skijaša sa teškom povredom kičme, nakon čega je povređeni odmah prebačen u Trauma centar Kliničkog centra Srbije zbog daljeg zbrinjavanja.

Zbog prirode povrede svaki minut je bio presudan, pa je odlučeno da se izbegne dug i rizičan transport kopnenim putem i da spasilačke ekipe angažuju vazdušni transport u rekordnom roku.

Ovo nije izolovan incident, samo u prethodnih nedelju dana izvedene su dve helikopterske evakuacije na istoj planini, što dodatno ukazuje na to koliko ozbiljne situacije mogu da se dogode i rekreativnim skijašima.

O ovoj temi za Redakciju na Kurir televiziji govorio je Srba Radić, ski instruktor:

Srba Radić Foto: Kurir Televizija

- Povređeni je hospitalizovan po svim standardima, prebačen helikopterom za Univerzitetski klinički centar Beograd i tamo se vrše dalje observacije i mislim da je u dobrom stanju. Povreda je nastala u 11h, na stazi 7, kod kafića Honey Bunny i to je jedna mala prelomnica koja nažalost za sobom nosi dosta nesreća. Samo pre godinu i nešto dana tamo su otišla dva mlada života. Ali to se desilo kada su su mladi ljudi pokušali da van radnog vremena i u nekim situacijama koje su van bezbednosti i standarda voze motorne sanke i tako su nastradali - priča Radić.

Dodaje i da je povređeni imao između 25 i 30 godina, ali i da mu je povređena kičma:

- Trauma centar je sjajan, to je jedna organizaciona celina, koja je vezana za klinički centar Srbije, odnosno Univerzitetski klinički centar Srbije, imaju adekvatnu ekipu za observaciju po svim elementima. Povrede su najčešće uzrokovane padovima, sudarima na samom terenu, odnosno skijaškim stazama i zbog loših uslova na stazi, pre svega zbog vetra i slabe vidljivosti.

Foto: Printscreen/Infokop

Dva meseca pre skijanja kreću pripreme

Pored neadekvatnih uslova na putu, instruktor navodi da je i fizički aspekt veoma značajan, te da iscrpljenost i nedovoljna gipkost mogu dovesti do povreda:

- Bez obzira da li će skijati ili bordati, ljudi moraju dva do tri meseca pre toga početi sa određenim pripremama. Ako niste procenili svoj nivo znanja i sposobnosti i ako ne oprezno vršite obilazak i pri velikim brzinama, onda može doći do veoma tragičnih posledica.

Darko Trikošanin, šef staza Ski centra Kopaonik kaže da je saradnja GSS-a i Trauma centra sa skijalištem Srbije, izuzetno dobra u svim teškim situacijama:

- Osim njih, helikopterska jedinica nam veoma brzo reaguje na pozive. Povreda se desila nešto posle 11 časova nakon utvrđivanja same povrede i stanja povređenog. Pozvali su helikoptersku jedinicu koja je već u 15 sati bila na Kopaoniku i transportovala povređenog skijaša.

