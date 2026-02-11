Slušaj vest

U Višem sudu u Nišu je, posle više od dve i po godine, počelo suđenje roditeljima maloletnika koji je u oktobru 2023. godine u Niškoj Banji nožem ubio svog vršnjaka, trinaestogodišnjeg Andreja Simića.

Roditelji dečaka terete se za zapuštanje i zlostavljanje maloletnika, jer se sumnja da nisu reagovali na nasilne sklonosti svog sina, iako su na njih bili upozoravani.

Suđenje je zatvoreno za javnost, a ispred suda su se pojavili i roditelji dece stradale u masakrima u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, kao i u Duboni i Malom Orašju. Kažu da su došli da pruže podršku porodici Simić, ali im nije bilo dozvoljeno da uđu ni u hodnik ispred sudnice. Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje odgovornosti roditelja, institucionalnih propusta, ali i sličnosti između tragedija koje su potresle Srbiju 2023. godine – od Ribnikara, preko Dubone i Malog Orašja, do Niške Banje.

Preko video poziva u emisiju „Redakcija“ uključio se Mića Simić, otac ubijenog Andreja Simića, komentarišući suđenje, tok ročišta i svoje lično osećanje da je, umesto da bude žrtva, njegov sin tretiran gotovo kao da je on na optuženičkoj klupi:

- Razlog tome je odsustvo empatije i krivice sa strane optuženih, koji pokušavaju da prikažu sebe kao žrtve. Ponašanje majke maloletnog ubice tokom celog postupka juče je bilo frapantno. Ne mogu da pronađem reč koja bi opisala njeno ponašanje - cinično, s pogledom prema nama, koji se često završavao blagim osmehom - kaže Simić i dodaje:

- Razumem ih u smislu da nemaju nikakvog aduta u rukavu, istina je na našoj strani. Ali ovoliko nisko da padnu, jednostavno ne mogu da shvatim. Ipak, mi ćemo se boriti. Dokazi koje imamo su jaki, tako da jedva čekam naredno ročište i iznošenje dokaza.

U emisiji „Redakcija“ gostovao je Anđelko Aćimović, otac ubijene devojčice Angeline iz Ribnikara, komentarišući zašto se često žrtve osećaju kao da su njihova pokojna deca na optuženičkoj klupi:

- Jedna od važnih stvari ili situacija koje se ovde oslikavaju, i u Ribnikaru, i u Duboni, jeste potpuno isti odnos roditelja prema tragediji i prema svojoj deci. Ne vidi se nikakva apsolutna odgovornost niti osećaj krivice za ono što se desilo. Naprotiv, glumi se da su oni žrtve, kao da nemaju nikakav udeo u svemu, i to je veoma stresno za roditelje koji, tražeći neki tračak nade, očekuju da ti ljudi pokažu savest i iskreno kajanje. Tada bi verovatno i odnos javnosti i naš bio drugačiji, bilo bi nam lakše, jer svi razumemo da oni nisu imali nameru da njihovo dete učini to, ali sve što su radili upravo je išlo u tom pravcu - naveo je Aćimović.

On se osvrnuo i na jučerašnju situaciju u Nišu, ističući da je situacija potpuno identična, od asocijalnog ponašanja ubica, preko priprema za ubistvo i gledanja filmova koji su im mogli dati dodatne motive i uzore, do svesti da neće odgovarati jer su maloletni. Posebno je naglasio da je u slučaju u Niškoj Banji bilo više znakova da tom detetu treba pomoć.

Kada roditeljski nemar prelazi granicu: odgovornost za krivično delo

Advokatica Jovanka Zečević uključila se putem video poziva u emisiju, komentarišući slučaj Niške Banje, u kojem su roditelji dečaka ubice optuženi za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Na pitanje šta se tačno mora dokazati da bi roditelji krivično odgovarali, Zečević je odgovorila:

- Mislim da je u ovom slučaju možda i dosta jasnije, s obzirom na to da se maloletni N.N. u svojoj prošlosti, tokom detinjstva, ponašao kao dete koje je očigledno imalo probleme na koje se nije dovoljno obraćala pažnja - smatra Zečević i dodaje:

- Samo roditeljstvo podrazumeva mnogo toga, pa samim tim i ovo krivično delo spada u širi kontekst odgovornosti roditelja za svoje dete. Vaspitanje, obrazovanje, briga – ako se detetu nije adekvatno pristupilo u emotivnom i psihičkom smislu, i ako se nije dovoljno bavilo njegovim potrebama, to može dovesti do posledica kakve vidimo u ovom slučaju.

Majka i otac ubijenog Andreja Simića insistiraju na najstrožoj kazni za roditelje dečaka ubice, tvrdeći da su znali za nasilne sklonosti svog sina.

- Postupak je tek započeo, juče je bilo prvo ročište. Glavni kamen spoticanja bio je istražni postupak tužilaštva dok je predmet bio u Osnovnom javnom tužilaštvu. Najveći broj dokaza smo obezbedili, tako da sam upoznat sa svim činjenicama. Upravo iz tog razloga insistiramo da suđenje bude otvoreno za javnost. Javno mora da se sazna o svim propustima institucija, pre svega škole, ali i roditelja ubice, koji su apsolutno znali za sve, a ipak su to gurali pod tepih. Cilj je da se ovakve tragedije više ne ponove i da se konačno stane na put, jer stalno pričamo o prevenciji“, naglasio je Simić.

