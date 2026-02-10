Slušaj vest

Stanodavac koji je iznajmljivao kuću u Zemunu ubijenom Nemanji Žikiću (20) i Filipu G. (37), koji se sumnjiči za njegovo ubistvo, svedočio je danas u Višem sudu u Beogradu u nastavku suđenja, kada je ispričao šta je tog 30. decembra 2024. zatekao u kući kada je dobio poziv od policije!

Kako je ispričao, vrata inspektorima otvorio je optuženi Filip koji je odmah potegao nož na policajce.

Nemanja Žikić Foto: Facebook

- Tog dana nisam bio kod kuće, pa nisam mogao da čujem nikakve pucnje. Zvali su me iz policije, sa posla sam otišao do kuće da se presvučem i tada sam video da je neko u kući. To sam i rekao inspektoru koji me je pozvao i on mi je rekao da nikako ne ulazim i da oni odmah dolaze - započeo je svedočenje čovek koji je žrtvi i okrivljenom iznajmio kuću za stanovanje.

Kako je potom svedok dodao, kada je stigla patrola, vrata im je otvorio Filip G.

- Svi smo ubrzo krenuli zajedno u stanicu, video sam tada policajca da je držao pištolj, pitao sam ga što, on je rekao da je Filip potegao nož na njega - rekao je svedok.

Foto: Stefan Jokić

Stanodavac je potom izneo i detalje odnosa dvojice cimera koji su od njega iznajmili prostorije u različito vreme. Svedok je dodao da nikada ranije nije čuo nikakvu galamu iz kuće niti primetio sukobe među cimerima.

- Ja ih nisam često viđao, niti smo mnogo komunicirali, ali nikada mi se nijedan nije žalio na ovog drugog. Nikada nisam stekao utisak da su bili u neprijateljskim odnosima - naveo je svedok.

On je govorio pred sudom i o plaćanju kirije i finansijskoj situaciji stanara.

- Kiriju su plaćali po 100 evra, svako za sebe, prva dva meseca su redovno platili, međutim, posle toga su kasnili i govorili: "Biće" - ispričao je Tintor i dodao:

- Govorio sam obojici da krenu nešto da rade, Nemanju sam čak uputio da radi u pekaru, posle dva dana je doneo majice jer je prošao obuku. Filip mi je rekao da je prodao kuću i da treba da dobije 32 hiljade evra koje deli sa stricem. Kako bih proverio njegovo finansijsko stanje, ja sam ga pitao da li može da mi pozajmi 500 evra za posao, pa da mu ili vratim ili odbijem od kirije, to sam tražio samo kako bih proverio ima li uopšte novca. Ništa nije dao niti je platio stanarinu sa kojom su obojica kasnili mesec i po dana. Pitao sam Filipa šta je sa parama, on je rekao: "Pare su došle i odmah prosleđene".

Telo bacio pored Dunava

Podsećamo, Filip G. je optužen da je decembra 2024. godine u kući u Zemunu ubio svog cimera Nemanju Žikića, pa potom telo bacio na obalu Dunava.

Prema optužnici, Filip G. je u noći između 21. i 22. decembra u iznajmljenoj kući u Zemunu prvo pucao Nemanji u desnu šaku, zatim u obe noge. Ranjen, mladić je pokušao da pobegne, ali ga je osumnjičeni sustigao i ispalio još dva smrtonosna hica.