U Kotoru je juče u ranim jutarnjim časovima započeta velika akcija policije, tokom koje je 100 specijalaca pretresalo objekte pripadnika kavačkog klana, dok je vođa kavačkog klana, Radoje Zvicer, podsetimo, i dalje u bekstvu je i za njim je raspisana poternica. 

U kotorskom naselju Kavač, juče je vladalo opsadno stanje i pretresi su se vršili na više lokacija. Među pretresenim objektima bila je i modrena vila Radoja Zvicera i njegove žene Tamare, a kako ona izgleda pogledajte OVDE.

Zvicer

Iz Uprave ccrnogorske policije juče su saopštili da su sprovedene akcije u cilju pronalaska međunarodno traženih osoba. Međutim, odbegli šef "kavčana" nije pronađen, ali je policija zaplenila nekoliko luksuznih automobila, keš, telefona i druge predmete koji su privremeno oduzeti iz Zvicerove kuće.

- Crnogorska policija nije slučajno upala u Zvicrove objekte, bezbednosne službe su najverovatnije došle do određenih informacija - kaže naš izvor.

Inače, o infirmacijama da se odbegli vođa zloglasnog klana skirva na teritoriji Kotora i Nikšića, letos je govorio novinar Mladen Mijatović. On je ove informacije podelio nakon što je tada nekoliko dana proveo na crnogorskom primorju.

"Zvicer je u selima"

- Vođu kavačkog klana navodno čuvaju desetine naoružanih ljudi koji teren nadgledaju dronovima. Poslednji operativni podaci govore da se Radoje Zvicer krije u selima u okolini Kotora i Nikšića, odakle često menja lokacije tako što preko ilegalnih graničnih prelaza ulazi na teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske - otkrio je letos Mijatović.

Bio i na drugim lokacijama

Zvicer, koji je optužen za više ubistava, šverc droge i oružja, prema njegovim izvorima, neko vreme boravio je u Prištini, kao i na teritoriji Austrije, a navodno se u jednom periodu krio i u Turskoj.

Inače, austrijska policija ni danas ne iskjučuje mogućnost da se Zvicer povremeno nalazi na teritoriji te države.

Ranjen u Ukrajini

Poznato je da je tokom 2020. godine, pre nego što je za njim raspisana poternica, neko vreme sa porodicom živeo u Ukrajini, gde je i ranjen te godine.

Kako je Kurir pisao, napadači su tada zapucali na njega ispred zgrade u kojoj je živeo, a sigurne smrti spasila ga je supruga Tamara Zvicer, koja je potrčala za napadačima i zapucala na njih dok joj je muž ležao teško ranjen.

Ukrajinski mediji objavila fotografije Radoja Zvicera nakon što je teško ranjen

Poslednji put viđen 2021.

Posle oporavka i izlaska iz bolnice, Zvicer se navodno vratio u Crnu Goru. Poslednji put je zvanično viđen u Crnoj Gori u januaru 2021, pre hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Podsetimo, Belivuk i Miljković su pre nego što su im stavljene lisice 4. februara 2021. boravili u poseti kod Zvicera u Kotoru, i kako su izjavili istražiteljima, išli su kod njega na babine pošto mu se supruga porodila.

Po povratku u Srbiju, privedeni su, a potom i pušteni na aerodromu u Beogradu, ali su nekoliko dana kasnije ponovo uhapšeni u velikoj akciji policije i od tada su u pritvoru.

Inače, za Zvicerom su na snazi poternice Interpola i Evropola. Prema zvaničnim saopštenjima ovih organizacija, sumnja se da je do sada koristio najmanje 14 lažnih identiteta. U napomeni koju su uz svoje zvanično saopštenje o poternicama za njim stavili, naveli su da je "opasan i moguće naoružan".

Zvicerova imovina vredna milione

- Tragovi su istražitelje često vodili u Južnu Ameriku, ali poslednje nezvanične informacije i operativni podaci govore da se on nalazi i skriva u blizini mesta rođenja, po selima oko Kotora i Nikšića. Kako izvori otkrivaju, sumnja se da je "procenio" da mu je tu najbezbednije, jer dobro poznaje teren i najlakše bi mu bilo da ukoliko postane "opasno" preko divljih prelaza ponovo napusti državu - otkrio je Mijatović.

