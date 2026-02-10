Slušaj vest

Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, čije objekte u Kotoru crnogorski specijalci pretresaju od ranih jutarnjih sati u Crnoj Gori poseduje velelpni stambeni objekat od nekoliko stotina kvadrata, vredan više miliona evra, ali i brojnu drugu nepokretnu imovinu.

U okviru potrage za jednim od najtraženijih evropskih begunaca, Radojem Zvicerom, kako su objavili crnogorski mediji, desetine pripadnika policije i elitnih specijalnih jedinica od jutros je u naselju Kavač, a pojačano prisustvo policije primećeno je u celom Kotoru.

Crnogorski portal Dan nedavno je objavio da porodica najtraženijeg begunca, kom se u tri države sudi zbog 11 ubistava, u kotorskom naselju Kavač ima "porodičnu stambenu zgradu", odnosno vilu koja se sastoji od podruma, prizemlja, dva sprata i njena vrednost je procenjena na nekoliko miliona evra. Oko kuće se nalazi veliko dvorište, čija površina prelazi 500 kvadratnih metara.

U njegovom vlasništvu, kako su naveli, su i četiri voćnjaka od ukupno 1.192 m2 .

Inače, posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka MIljkovića, u presretnutim razgovorima, otkriveno je da su i oni razgovarali o vrednoj imovini vođe kavačkog klana. Podsetimo, neposredno pred hapšenje u Beogradu, 4. februara 2021. oni su boravili u Kotoru, kao Zvicerovi gosti. U Beogradu su se vratili samo pet dana pre nego što su im stavljene lisice.

- Tokom istrage i prikupljanja dokaza i operativnih informacija presretnut je razgovor u kom Belivuk i Miljković komentarišu da vođa kavačkog klana "ima svoju policiju i kuću od 1.500 kvadrata koja je ukopana u planini" - otkrio je izvor Kurira iz istrage.

Crnogorska policija u luksuzno zdanje upala je prvi put mesec dana posle hapšenja kriminalne grupe u Beogradu, ali je, kako se veruje, Zvicer tada već napustio Crnu Goru i od tada mu se gubi svaki trag.

Međutim, na meti istražitelja u Crnoj Gori nekoliko puta se našla njegova supruga Tamara Zvicer. Protiv nje su 2024. podneli i krivičnu prijavu zbog sumnje da je bez prijave izvodila građevinske radove na saobraćajnici koja prolazi kroz četiri građevinske parcele u naselju Kavač, koje su u vlasništvu jednog pravnog lica iz Kotora, čiji je ona direktor.

- Pre nekoliko godina policija je blokirala imovinu, odnosno luksuzni stan, jednoj ženskoj osobi zbog sumnje da je nelegalno stečena imovina, odnosno stambeni objekat upisan na njeno ime, kako bi se prikrio pravi vlasnik - Radoje Zvicer - podseća sagovornik Kurira.

U isto vreme, bio je priveden vlasnik jedne poznate crnogorske građevinske firme, zbog sumnje da je pomogao Zviceru da prikrije vlasništvo nad pet stanova u luksuznom kvartu, u ukupnoj površini od 363 kvadrata.

Inače, za Tamaru Zvicer, javnost je prvi put čula u maju 2020. kada je pokušan atentat na njenog muža u Kijevu u Ukrajini. Ona je tada potegla pištolj na napadače, pojurila za njima i teško ranjenog muža spasila sigurne smrti.

Ukrajinski istražitelji, nakon pokušaja ubistva Zvicera u toj državi, otkrili su da i tamo ima razvijen biznis.

- Tamošnje tužilaštvo je u saradnji s policijom pokrenulo finansijsku istragu protiv Zvicera i njegove supruge zbog sumnje da su nelegalno zarađeni novac ubacivali u legalne tokove. Sumnja se da su Zvicerovi pare stečene kriminalom prali preko restorana koji poseduju u Poltavi, i to od 2018. Naime, kako su otkrili, Tamara Zvicer, zajedno sa suprugovim bratom i snajom, drži restoran - podsetio je izvor.

Mediji su pisali i da je u istom gradu u luksuznom kvartu u kom se cena kreće od 10.000 do 15.000 evra po kvadratu, bračni par imao nekretninu. Kompleks u kom su, navodno, u to vreme imali stan, zatvorenog je tipa "sa tri rampe i obezbeđenjem".

Posle raspisivanja poternice za njenim suprugom 2021, prema pisanju medija, istražitelji iz Slovačke otkrili su da Radoje Zvicer ima tri firme u istočnom delu ove zemlje, a sumnjalo se da je preko tih firmi oprao milionske iznose zarađene od šverca kokaina.

Inače, pre desetak godina, kada se krvavi rat kavačkog i škljarskog klana zahuktavao, crnogorski mediji pisali su da je u blizini kuće Radoja Zvicera pronađeno tajno skrovište.

- Poklopac od ulaza u podzemni objekat koji je ukopan petnaestak metara, maskiran je tako da izgleda kao kanalizacioni šaht. Radi se o objektu dobro skrivenom u obližnjoj šumi. Ulaz je maskiran lažnom šahtom koja je prekrivena travom i lišćem, kao da se radi o kanalizacionom otvoru - objavio je portal Dan 2016. godine, tvrdeći da su tada u tajnom skrovištu pronađena ćebad, torbe, majica i drugi predmeti.

Kada se pomeri poklopac, kako su opisali, vide se stepenice, a unutra podzemni hodnici. Iz hodnika se ulazi u prostoriju u kojoj se vide ćebe, jakna i druge stvari.

Građani su u blizini skloništa viđali nepoznate ljude za koje pretpostavljaju da su obezbeđivali podzemni objekat koji datira još iz doba bivše SFRJ, navodio je portal.