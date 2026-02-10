SRBIJA JE POUZDAN PARTNER U GLOBALNOJ BORBI PROTIV SAJBER KRIMINALA: Predstavnici MUP učestvovali u međunarodnom programu u Japanu!
Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije učestvovali su u međunarodnom programu „Countermeasures against Cybercrime“, čime je još jednom potvrđena aktivna uloga Srbije i njen kredibilitet kao pouzdanog partnera u globalnoj borbi protiv sajber kriminala, saopšteno je iz MUP.
Tokom programa, realizovanog uz podršku JICA u Japanu, učesnici su razmenili iskustva sa kolegama iz različitih zemalja i stekli uvid u savremeni japanski pristup jačanju sajber bezbednosti, zasnovan na znanju, koordinaciji institucija i saradnji javnog i privatnog sektora.
Posebno priznanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije predstavlja činjenica da je predstavnik Uprave za tehniku, među 21 učesnikom, izabran da na završnoj ceremoniji govori u ime svih polaznika.
Učešče Srbije u ovom programu dodatno potvrđuje međunarodnu prepoznatljivost Srbije kao odgovornog i kompetentnog partnera, posvećenog jačanju bezbednosti i zajedničkom odgovoru na savremene globalne izazove u sajber prostoru.