Roditelji i građani Čačka organizovali su sinoć protest ispred Opšte bolnice, tražeći odgovore o tome šta se zapravo dogodilo tokom rutinske operacije trećeg krajnika kod četvorogodišnjeg deteta, koja se završila tragedijom. U 18 časova okupili su se ispred Upravne zgrade bolnice kako bi podržali roditelje u potrazi za istinom i odgovornošću nadležnih, dok lokalne zdravstvene i državne inspekcije ispituju da li je došlo do propusta u lečenju.

- Samo su mi rekli da dete treba da ide za Beograd i da ja ne mogu da idem u pratnji sanitetom, već da nađem privatno vozilo. Ako nema ko da me vozi, da nađem taksi. Doktor mi je samo preko Vibera poslao otpusnu listu - izjavila je majka preminule devojčice novinarki Gordani Injac za Televiziju Kurir, koja je izveštavala sa mesta protesta građana u Čačku.

Pod kojim okolnostima je devojčica preminula, pitali su se sinoć brojni Čačani, koji su u 18 časova došli pred Upravnu zgradu bolnice da podrže roditelje u potrazi za pravdom i odgovorima.

- Ovi ljudi ovde su se skupili samo iz tog razloga jer svi mi imamo decu. Nemoguće je da niko ne kaže jednu reč, da se obrati ovoj majci, da se obrati javnosti koja je strašno uznemirena - izjavila je Marijana Tankosić, učesnica skupa.

Okupljeni građani, među kojima je bilo i onih koji su na sličan način izgubili nekog bližnjeg, dali su rok Upravi bolnice da porodici u roku od pola sata saopšti kako su ostali bez deteta. Kako se to nije dogodilo, blokirali su glavne pristupne saobraćajnice bolnici, propuštajući isključivo sanitetska vozila

Sinoć posle 20.30h Uprava bolnice se ipak oglasila povodom ovog slučaja. Saopštili su da su Ministarstvo zdravlja i nadležna inspekcija obavešteni, te da slučaj ispituje eksterna inspekcija. Porodici su izjavili najdublje saučešće i naveli da je utvrđeno da nije bilo propusta u vođenju medicinske dokumentacije. Da li je bilo lekarske greške, kako su naveli, znaće se nakon izveštaja obdukcije i nalaza komisije Ministarstva zdravlja.

Podsetimo, četvorogodišnja devojčica je operisana 4. februara u Opštoj bolnici u Čačku, a istog dana je preminula na Institutu za majku i dete u Beogradu. Problemi su, prema navodima roditelja, nastali prilikom buđenja deteta iz anestezije. Situacija je zahtevala hitan transport za Beograd, ali roditeljima, kako tvrde, niko nije objasnio šta je u Čačku pošlo po zlu.

