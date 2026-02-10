Slušaj vest

Na državnom putu drugog A reda između Vladičinog Hana i Surdulice, kod sela Žitorađe, juče oko 15 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila. U nesreći je poginuo J. R. (45), vozač jednog od automobila, dok je drugi vozač uhapšen, potvrđeno je Kuriru.

- Prema B.F., nakon završenog uviđaja, određeno je policijsko zadržavanje zbog krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja - potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu.

Saobraćajna nesreća kod Surdulice Foto: Tatjana Stamenković

Prema navodima tužilaštva, to lice će u narednih 48 sati biti privedeno kod tužioca radi saslušanja.

Kako Kurir saznaje, nastradali muškarac upravljalo je "tojotom korolom“, a muškarac kom je određeno policijsko zadržavanje upravljalo je "mercedesom".

- Naložena je obdukcija. Sve potrebne provere dežurni tužilac koji je bio na licu mesta radi vršenja uviđaja je naložio, kako bi se utvrdile okolnosti koje su dovele do saobraćajne nezgode - navode u OJT Vladičin Han.

Selo Žitorađa nalazi se na putu između Vladičinog Hana i Surdulice.

Udes kod Surdulice Izvor: Kurir

Vozio brzo?

Podsetimo, meštani i očevici saobraćajne nesreće su za Kurir izjavili "da je vozač "mercedesa" u trenutku nesreće vozio znatno iznad dozvoljene brzine", iako je u tom delu puta ograničenje svega 50 kilometara na čas.

- Ovde se stalno brzo vozi, a ovo je zona gde prolaze deca. U blizini je istureno odeljenje Osnovne škole "Sveti Sava", niži razredi, i mališani svakodnevno idu trotoarom. Svi smo u šoku, tragedija je mogla da bude još veća - rekli su šokirani meštani za Kurir.

Kako dodaju, na ovom potezu puta već duže vreme upozoravaju na nebezbednu vožnju i strahuju da je samo pitanje vremena kada će se dogoditi ozbiljna nesreća, kao ova danas.

