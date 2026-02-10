Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su rasvetlili razbojništvo izvršeno 3. februara nad radnikom pošte u Novim Banovcima i uhapsili A. T. (44), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

- Kako se sumnja, on je maskiran ušao u poštu i uz pretnje, od zaposlenog protivpravno uzeo veću sumu novca - saopšteno je danas iz Policiske uprave Sremska Mitrovica.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

