Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su rasvetlili razbojništvo izvršeno 3. februara nad radnikom pošte u Novim Banovcima i uhapsili A. T. (44), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

- Kako se sumnja, on je maskiran ušao u poštu i uz pretnje, od zaposlenog protivpravno uzeo veću sumu novca - saopšteno je danas iz Policiske uprave Sremska Mitrovica.