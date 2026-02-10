Slušaj vest

– Jedino što sam tada tražio od tužioca Saše Čađenovića, ali i od tadašnjeg načelnika Odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala Milorada Žižića, jeste da se pronađu kosti mog sina. Molio sam za to i ništa drugo – rekao je svedok Hodžić.

On je to naveo svedočeći u postupku koji se vodi protiv nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog tužioca Saše Čađenovića.

Zvicer naredio otmicu

Podsetimo, prema tvrdnjama Specijalnog tužilaštva, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer je krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića, jer je smatrao da je, kao jedan od bliskih saradnika prethodno ubijenog Alana Kožara, znao gde je ovaj skrivao novac i drogu. Hodžića je 14. oktobra 2020. godine do mesta Stanjevića rupa kod Spuža, dovezao zet Adis Spahić, koji je tog dana, takođe, ubijen.

Hodžić je, prema policijskim evidencijama, bio blizak škaljarskom klanu, dok njegov zet Adis Spahić nije imao krivični dosije.

Svedok Hodžić je objasnio da je u oktobru 2020. godine najpre krenuo u potragu za zetom Spahićem, koji je prethodno od njega pozajmio automobil. Kako je rekao, nije znao da je on zapravo bio sa njegovim sinom.

- Ćerka mi je rekla da se nije javljao ceo dan, telefon mu je bio isključen. A s obzirom na to da mi je rekao da ide ka Žabljaku, ja sam se kolima zaputio ka toj opštini da ga tražim. Mislio sam da je sleteo s puta - kazao je on.

Dodao je da je nestanak policiji prijavio 14. ili 15. oktobra 2020. godine.

- Supruga i ja smo sami krenuli u potragu, uzimali smo snimke sa nadzornih kamera sa nekih kuća. Supruga je plakala i molila ljude za snimke. Morali smo da se povučemo jer nam je jedan policajac, Rakonjac, rekao da ometamo istragu i da zbog toga možemo biti i privedeni - pojasnio je svedok Hodžić.

On u današnjem izlaganju nije precizirao kako je saznao da je sa Spahićem bio i njegov sin Damir.

Posmrtni ostaci i dalje nisu pronađeni

Nakon saznanja da su mu sin i zet ubijeni, ponovio je da je jedino tražio da se pronađu posmrtni ostaci.

- Tada nam je rekao da su ih ubili Veljko Belivuk i Marko Miljković, ali nam nikada nije pomenuo Radoja Zvicera, Milana Vujotića i ostale – naveo je, između ostalog, svedok.

Optuženi Čađenović je podsetio da je istraga u ovom predmetu otvorena tek nakon što je SDT dobio „Skaj“ materijal, 2021. godine, kao i da istraga još uvek nije okončana, jer posmrtni ostaci nisu pronađeni.

Podsetimo, Zoran Lazović, penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović negirali su optužbe Specijalnog tužilaštva da su zloupotrebom funkcija koje su obavljali činili korist osobama iz kriminalnih krugova.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić tereti bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni i suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan, kao i Lazovićev sin Petar, bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbednost.

Stariji Lazović se, navodno, tereti da je povezan sa ukidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalcima iz Beograda, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem decembra 2020. i početkom januara 2021. godine.

Sumnjiči se i da je štitio Novljanina Duška Roganovića, pripadnika kriminalne kavačke grupe, tako što je, navodno, tadašnjim tužiocima naredio da ga isključe iz krivičnih predmeta.

Tužilaštvo sumnjiči Katnića i da je, koristeći funkciju u SDT-u, kontrolisao da se ne preduzima krivično gonjenje ni protiv vođe kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te grupe.