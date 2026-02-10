Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Alekse I. (24) zbog sumnje da je 21. septembra prošle godine u kući u Zemunu na svirep način ubio D.V.

Optužnicom koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo.

- Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksi I. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako se dodaje, postoji opravdana sumnja da je Aleksa I. 21. septembra 2025. godine između 9 i 12.55 časova, u kući u kojoj je oštećeni živeo kao podstanar, oštećenog ubio tako što mu je zadao više udaraca različitim predmetima, rukama i nogama i to najmanje 15 puta drvenom letvom, pet puta keramičkom činijom, 10 puta ga je najmanje šutirao i gazio stopalom obuvenim u patiku i najmanje tri puta udarao rukama stisnutim pesnicu.

- Oštećeni se do nekog trenutka aktivno branio i svojim rukama probao da zaštiti glavu i lice, ali je u jednom trenutku pao na čvrstu podlogu, a okrivljeni je nastavio da mu zadaje udarce, kao i da mu onemogućava disanje. Usled svih navedenih udaraca i zadobijenih povreda oštećeni je preminuo, pa mu je nakon toga Aleksa I. vezao ruke iza leđa kablovima i punjačem za telefon i delimično ga prekrio tepihom - dodaje se u saopštenju.

Okrivljeni je zatim napustio lice mesta i otišao svojoj kući gde se istuširao i oprao krv oštećenog koju je imao na sebi, presvukao garderobu koju je nosio prilikom izvršenja krivičnog dela, osim čarapa koje nije presvukao.