Crnogorska policija jutros minut pre šest sati upala je u vilu odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u blizini Kotora! Kako se vidi na snimku, specijalci sa šlemovima i pod punom opremom, naoružani dugim cevima, uleteli su i satima pretresali vilu od nekoliko stotina kvadrata, koja je u potpunosti pokrivena kamerama, opasana visokim betonskim zidom na čijem je vrhu bodljikava žica.

Na snimku iz vazduha, vidi se da je reč o modernoj višespatnici, ispred koje je veliki bazen.

Policija u potrazi za međunarodno traženim licima pretresla više kompleksa i lokacija u Kotoru i Tivtu Izvor: Crnogorska policija

- Oko same kuće nema drugih objekata, što znači da niko ko bi prišao vili ne može da prođe neprimećemo. Sigurno je da ova tajna akcija nije sprovedena jutros bez razloga, odnosno bezbednosne službe sigurno su imale operativne informacije na osnovu kojih je policija sa specijalcima upala u kuću - otkriva izvor Kurira.

Na snimku se vidi i da su oko kuće šuma i prazno zemljište, a da je praktično deo kuće ispod zemlje. Na ulazu je odvojen objekat, za koji se veruje da ga koristi obezbeđenje.

- Na snimku se u jednoj prostoriji vide sprave za vežbanje, zatim garaža u kojoj su najmanje tri skupocena automobila, prostorije sa garniturama za sedenje, kao i ostava u kojoj je više kartona vode, potrepštine za kuću ali i jedan kvad - opisuje sagovornik.

Radoje Zvicer, jedan je od najtraženijih begunaca sa crvene Interpolove poternice. Za njim tragaju najmanje četiri države, među kojima su Crna Gora, Austrija, Srbija i Grčka a na teret mu je stavljeno 11 ubistava.

Poslednji put u Crnoj Gori viđen je početkom 2021. Navodno, posle hapšenja Veljka Belivuka i Marka MIljkovića 4. februara 2021. u Beogradu i to posle povratka iz Kotora, gde su bili njegovi gosti, Zvicer je navodno još oko mesec dana bio u Crnoj Gori, a onda mu se izgubio svaki trag.