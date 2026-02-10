Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu uhapsili su meštanina M. K. (37), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio dva krivična dela krađa.

Sumnja se da je, pre dve noći, on ukrao bušilice, brusilice i razne druge alate iz jednog javnog preduzeća u Vrbasu.

- Takođe, sumnja se da je, sutradan, M. K. ukrao bicikl jednoj sugrađanki - saošteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

Operativnim radom, policija je rasvetlila ova krivična dela i pronašla sve ukradene stvari, celokupan alat i bicikl i vratila ih vlasnicima.

Po nalogu javnog tužioca, M. K. je zadržan do 48 sati, a posle saslušanja, nadležni sudija odredio mu je pritvor, do 30 dana.

Kurir.rs

