Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je požar koji je 19. januara ove godine izbio na 4. spratu zgrade Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici, prema mišljenju veštaka, izvavao kvar na ugradnoj neonskoj svetiljki u plafonu.

- Povodom velikog interesovanja javnosti u vezi sa izbijanjem požara 19. januara 2026. godine na 4. spratu zgrade Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštava da mu je dostavljen nalaz i mišljenje veštaka Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku MUP RS - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

Foto: Kurir

U mišljenju veštaka, kako se dodaje, se navodi da je požar nastao u hodniku u plafonskoj konstrukciji ispred kancelarije br. 435, oko 8:15 časova.

"Požar je iniciran kvarom elemenata ugradne neonske svetiljke u plafonu”, navodi se u mišljenju veštaka.