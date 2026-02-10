OTKRIVENO ŠTA JE UZROK POŽARA U SPECIJALNOM SUDU: Više javno tužilaštvo u Beogradu se oglasilo o rezultatima istrage!
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je požar koji je 19. januara ove godine izbio na 4. spratu zgrade Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici, prema mišljenju veštaka, izvavao kvar na ugradnoj neonskoj svetiljki u plafonu.
- Povodom velikog interesovanja javnosti u vezi sa izbijanjem požara 19. januara 2026. godine na 4. spratu zgrade Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštava da mu je dostavljen nalaz i mišljenje veštaka Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku MUP RS - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.
U mišljenju veštaka, kako se dodaje, se navodi da je požar nastao u hodniku u plafonskoj konstrukciji ispred kancelarije br. 435, oko 8:15 časova.
"Požar je iniciran kvarom elemenata ugradne neonske svetiljke u plafonu”, navodi se u mišljenju veštaka.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je, podsetimo, odmah po obaveštenju o ovom događaju formiralo predmet i, pored ostalog, naložilo je da se obavi veštačenje uzroka požara, u cilju otklanja svih sumnji koje su se pojavile u delu javnosti.