Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je požar koji je 19. januara ove godine izbio na 4. spratu zgrade Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici, prema mišljenju veštaka, izvavao kvar na ugradnoj neonskoj svetiljki u plafonu.

- Povodom velikog interesovanja javnosti u vezi sa izbijanjem požara 19. januara 2026. godine na 4. spratu zgrade Višeg suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštava da mu je dostavljen nalaz i mišljenje veštaka Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku MUP RS - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

Screenshot 2026-01-19 114716.png
Foto: Kurir

U mišljenju veštaka, kako se dodaje, se navodi da je požar nastao u hodniku u plafonskoj konstrukciji ispred kancelarije br. 435, oko 8:15 časova.

 "Požar je iniciran kvarom elemenata ugradne neonske svetiljke u plafonu”, navodi se u mišljenju veštaka.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je, podsetimo, odmah po obaveštenju o ovom događaju formiralo predmet i, pored ostalog, naložilo je da se obavi veštačenje uzroka požara, u cilju otklanja svih sumnji koje su se pojavile u delu javnosti.

Ne propustiteHronikaOGLASILO SE VIŠE TUŽILAŠTVO U BEOGRADU O POŽARU U SPECIJALNOM SUDU: Policiji poslat zahtev da utvrdi ko je koristio prostorije i šta se u njima nalazilo
ggg.png
HronikaSTIGLI PRELIMINARNI REZULTATI ISTRAGE POŽARA U SPECIJALNOM SUDU: Instalacije na krovu izazvale požar u kancelarijama tužilaštva?
Screenshot 2026-01-19 114747.png
HronikaPRVE SLIKE POSLE POŽARA U SPECIJALNOM SUDU: Ministar pravde obišao prostorije i naložio hitan tehnički pregled zgrade u Ustaničkoj!
požar.jpg
HronikaVIŠE TUŽILAŠTVO U BEOGRADU PREUZELO ISTRAGU POŽARA: Gorele prostorije Specijalnog tužilaštva u Ustaničkoj, uviđaj u toku
whatsapp-image-20230922-at-13.23.01.jpg