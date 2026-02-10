Hronika
TAKSISTA IZBODEN NASRED ULICE: Horor u Novom Sadu, na licu mesta jake policijske snage
Slušaj vest
Danas oko 14.30 sati u Novom Sadu došlo je do užasnog napada kada je jedan taksista napadnut.
Prema saznanjima, taksista je izboden nožem nakon kraće svađe na ulici ispred vozila. Nezvanično, došlo je do guranja između njega i još jedne osobe, nakon čega je napadač uzeo nož i naneo mu ubodne rane.
Za sada nije poznat stepen povreda koje je zadobio taksista.
Na licu mesta su jake policijske snage.
Uviđaj je u toku.
Kurir Web/ Blic
Reaguj
Komentariši