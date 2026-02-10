Slušaj vest

Policija je rano jutros otpočela sa velikom akcijom pretresa naselja Kavač u Kotoru u potrazi za vođom kriminalne grupe Radojem Zvicerom. Crnogorska policija jutros je upala u vilu odbeglog vođe kavačkog klana u blizini Kotora, gde je u garaži pronašla više luksuznih automobila, vrednih stotine hiljade evra.

Tamara i Radoje Zvicer Foto: Instagram, Privatna Arhiva

Pretresom su bila obuhvaćena i dva objekta u Kotoru i na Obali Đuraševića, koje koriste Zvicer i njegova supruga Tamara Zvicer, te objekati koje koriste članovi iste organizovane kriminalne grupe, kao i stan u vlasništvu Vladimira Božovića, te apartmani i privatna plaža u vlasništvu i državini povezanih osoba.

Na snimku iz vazduha, vidi se da je reč o modernoj višespatnici od više stotina kvadrata, ispred koje je veliki bazen, a koja je u potpunosti pokrivena kamerama, opasana visokom betonskom ogradom na čijem je vrhu bodljikava žica.

U toku akcije oduzeto je vozilo marke "brabus", čija je vrednost procenjena na pola miliona evra, još tri vozila i 17.000 evra, saopšteno je iz Uprave crnogorske policije.

- Službenici Uprave policije danas su izveli koordinisanu plansku aktivnost na području Kotora – naselje Kavač, i na području Tivta, sa ciljem pronalaska međunarodno traženih lica, kao i stvari i predmeta koji potiču iz krivičnih dela, odnosno čije je poreklo sumnjivo - navodi se u policijskom saopštenju.

Dodaje se da je u izvođenju ove operativne aktivnosti učestvovalo više od 100 policijskih službenika, koji su izvršili pretrese na više lokacija.

- Među njima su i dva objekta – kompleksa koje u Kotoru i na Obali Đuraševića koriste R.Z. i njegova supruga T.Z, kao i objekti koje koriste članovi iste organizovane kriminalne grupe, stan u vlasništvu V.B, te apartmani i privatne plaže u vlasništvu i državini povezanih lica - saopšteno je iz policije.

- Tokom ove akcije policija je u garažama i na privatnim parkinzima pronašla i privremeno, radi provera, oduzela četiri skupoclena vozila, među kojima je i jedno čija je prodajna vrijednost oko pola miliona evra (oko 500.000 evra), kao i oko 17.000 evra u kešu, a za koji novac će biti izvršene provere o poreklu, te sredstva komunikacije i tehničku opremu koju su koristila navedena lica, a koja će biti predmet daljih provera. O događajima je obavešteno nadležno državnom tužilaštvo - saopšteno je iz crnogorske policij:

- Policija nastavlja potragu za najtraženijim licima na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i aktivnosti na suzbijanju svih vidova kriminala, sa posebnim akcentom na razbijanje delovanja mreža organizovanih kriminalnih grupa i oduzimanje kriminalno stečene imovine.