Juče je u beogradskom naselju Zuce na Voždovcu, u ranim jutarnjim časovima, izbio veliki požar, u kom su izgorela tri vozila.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, oko 4 časova ujutru je nepoznata osoba prišla vozilima i polila ih zapaljivom smesom, a potom zapalila i udaljila se sa lica mesta.

Vozila marke "tojota" i "škoda" u potpunosti su izgorela, dok je treći automobil pretrpeo značajna oštećenja usled visoke temperature i širenja vatre.

Kako se plamen brzo širio, osim vozila je oštećena i fasada kuće u čijoj se neposrednoj blizini nalazi i parking, kao i ulazna vrata garaže koja se nalazi u neposrednoj blizini mesta gde su bila parkirana zapaljena vozila.

Foto: Kurir

Na lice mesta ubrzo su stigle vatrogasne ekipe koje su lokalizovale i ugasile požar, sprečivši da se vatra proširi na kuću i susedne objekte.

U incidentu nije bilo povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta.