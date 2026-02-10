Slušaj vest

Hitna pomoć je danas u 13.54 časova, po prvom prioritetu, intervenisala u ulici Doža Đerđa 64 u Novom Sadu gde je zatečen muškarac (57) sa povredama nanetim hladnim oružjem.

taskista (1).jpeg
Foto: Kurir.rs/T.M.

Povređeni je imao rane na šaci i natkolenici.

Nakon pregleda na licu mesta ukazana mu je medicinska pomoć i on je prevezen na dalje zbrinjavanje.

Nalazi se u stabilnom stanju.

1000036186.jpg
57bb9a6a-9438-4fdb-bbcf-08d6be2d3c15.jpg
1767215031_cacak-pokušaj-ubistva-u-cacku-fotorina2.jpg
monstrum Novi Beograd.jpg