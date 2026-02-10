Hronika
PRVE SLIKE NAKON UBADANJA TAKSISTE U NOVOM SADU Zatekli ga nasred ulice sa povredama po telu! Evo u kakvom je stanju FOTO
Hitna pomoć je danas u 13.54 časova, po prvom prioritetu, intervenisala u ulici Doža Đerđa 64 u Novom Sadu gde je zatečen muškarac (57) sa povredama nanetim hladnim oružjem.
Foto: Kurir.rs/T.M.
Povređeni je imao rane na šaci i natkolenici.
Nakon pregleda na licu mesta ukazana mu je medicinska pomoć i on je prevezen na dalje zbrinjavanje.
Nalazi se u stabilnom stanju.
