Slušaj vest

Stravična saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 14 časova kod Trgovinsko-ugostiteljske škole "Toza Dragović" u Kragujevcu, kada je automobil udario pešaka.

Prema nezvaničnim informacijama, nezgoda se dogodila iz za sada nepoznatih razloga kada je putničko vozilo udarilo dete koje je u trenutku nezgode prelazilo ulicu u neposrednoj blizini škole.

Na lice mesta odmah su izašle ekipe Zavoda za urgentnu medicinu, koje su pružile prvu pomoć povređenoj osobi i potom je prevezle u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde je zbrinuta. Za sada zvaničnih informacija o stepenu povreda deteta nema, niti je poznato da li je u pitanju teža ili lakša povreda.

Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta, uključujući moguće kršenje saobraćajnih propisa ili nepažnju učesnika u saobraćaju.

Istraga je i dalje u toku.

Kurir.rs/InfoKG

Ne propustiteHronikaPOLICIJA U KRAGUJEVCU IDENTIFIKOVALA DETE (11) KOJE JE OŠTETILO FONTANU NA TRGU: Trotinetom oštetio betonske elemente!
IMG_20240422_120737.jpg
HronikaPUTNIČKO VOZILO UDARENO BOČNO! Sudar teretnjaka i automobila u Kragujevcu: Pričinjena velika materijalna šteta (VIDEO)
Screenshot 2026-01-29 175606.jpg
HronikaUHAPŠEN MLADIĆ (23) U KRAGUJEVCU! Policija tokom pretresa zaplenila narkotike, ali i ručnu bombu!
IMG_20240422_120737.jpg
HronikaPOŽAR U KRAGUJEVCU: Muškarac ostavio uključen šporet, otišao do prodavnice, pa nastala drama (FOTO)
IMG_20260128_135130.jpg
HronikaBANKAR ALEKSANDAR IZ KRAGUJEVCA OPLJAČKAO BANKU, ODNEO SKORO MILION EVRA Sakrio ih u 6 rupa, pa policiji POSTAVLJAO ZAGONETKE! Ni dan danas nisu sve našli
policija