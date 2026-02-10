Slušaj vest

Napadnuti taksista (57) dovezao je mušteriju iz Beograda u Ulicu Doža Đerđa u Novom Sadu, nakon čega je izboden nožem, a napadač mu je ukrao 110.000 dinara, nezvanično se saznaje.

Prema prvim informacijama, napad se dogodio danas popodne u Novom Sadu. Muškarac kojeg je taksista vozio iz Beograda, nakon završene vožnje ga je napao i izbo nožem.

Kako se nezvanično saznaje, nakon napada, muškarac mu je ukrao torbicu sa novcem.

Policija intenzivno traga za muškarcem.

Taksista u stabilnom stanju

Prema rečima doktorke Duške Lakete iz Zavoda za urgentnu medicinu, njihova lekarska ekipa intervenisala je po prvom prioritetu u Doža Đerđa kod broja 64. Na licu mesta je zbrinut muškarac starosti (57) sa povredama šake i nadkolenice i on je u stabilnom stanju prevezen u Urgentni centar, saopšteno je iz Zavoda za urgentnu medicinu.