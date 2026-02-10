Slušaj vest

Svedočenjem nekadašnjeg funkcionera Uprave policije Milorada Žižića i Nusreta Hodžića danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, nekadašnjem policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću i bivšem specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

Pred specijalnim većem sudije Veljka Radovanovića, svedok Žižić je rekao da je informisan od Zorana Lazovića o Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

“Lazović nam je rekao da nastavimo mere i radnje u odnosu na njih”, kazao je Žižić. Dodao je da su, kada je "pao" Skaj tokom 2021. godine, saznali da su Belivuk i Miljković počinili krivična dela na teritoriji Crne Gore.

Milivoje Katnić, Zoran Lazović i Saša Čađenović Foto: Printscreen/Youtube, Mondo

“U saradnji sa specijalnim tužiocem Sašom Čađenovićem planirano je hapšenje Duška Roganovića, ali da je tadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao da nema osnova za to hapšenje i da nije dovoljan samo iskaz Milana Kankaraša koji nije neposredno komunicirao sa Roganovićem i koji se nikada nije sastao sa njim i nije svedočio o radnjama u kojima je Roganović učestvovao. Katnić je u vezi sa tim rekao da nastave radnje u odnosu na Duška Roganovića kako bi došli do osnova za hapšenje”, rekao je Žižić.

On je ispričao da su došli do podataka da su Belivuk i Miljković 2020. počinili krivična dela na teritoriji Crne Gore, te da su to saznali nakon "pada" Skaja. Nakon toga, zatražili su od Evropola da dostavi materijal za dva kriptovana telefona do čijeg imej broja i baznih podataka je došao Žižić sa svojim saradnicima. Potvrdnu informaciju od Evropola, Crna Gora je dobila u junu 2021.

“Sredinom oktobra 2020, od strane CB Bar smo upoznati da su nestala dva lica - Damir Hodžić i Adis Spahić. Nestanak je prijavljen 16. oktobra. Nas su obavestili jer je Hodžić dovođen u vezu sa OKG 'barska', a ta grupa sa OKG 'škaljari'. Ja sam bio u kontaktu sa kolegama iz regiona. Kolege iz Srbije su imale prijavljen nestanak Lazara Vukićevića. Saopšteno je da pre nego što je nestao je rekao burazeru da ako mu se nešto desi krivi su 'barani'. Nestanak sva tri lica je na isti datum”, kazao je Žižić.

O informacijama koje je dobio od kolega iz Srbije obavestio je pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića.

Marko Miljković i Veljko Belivuk Foto: MUP Srbije

“Smatrao sam da postoji mogućnost da je izvršeno teško krivično delo. Pomoćnik je rekao da nastavimo sa radom. Od kolega iz Bara su nam dostavljene bazne stanice. Dostavljen nam je serijski broj kripte koju je koristio Hodžić. Njen broj poklapao sa sa kretanjem još nekih kripti koje su korišćene na teritoriji Crne Gore. Dve su dva dana pre 14. oktobra imala ulazak u Crnu Goru. Utvrdilo se da je vrlo moguće ilegalni prelazak. Nakon 14. oktobra napuštaju Crnu Goru na isti način kako su i ušli”, naglasio je Žižić.

Dodao je da da su neki od kriptovanih telefona zatim bili ugašeni, da su dva od njih napustila Crnu Goru. Za jedan je naveo da su identifikovali da je pripadao Milošu Radonjiću iz Kotora i da se u kritičnom periodu kretao Kotor- Danilovgrad-Čevo-Kotor.

“Kolega iz Srbije me upoznao da postoji mogućnost da je povezan nestanak ova tri lica. Da su Damir Hodžić i Adis Spahić ilegalno prešli granicu Crne Gore i da je lice iz Srbije koje je nestalo trebalo da se nađe sa njima. I da su namamljeni i ubijeni na području Srbije. Rekao sam da se isključuje ta mogućnost jer po baznim stanicama Hodžić i Spahić nisu napuštali Crnu Goru”, kazao je Žižić.

“U januaru 2021. sam telefonskim putem upoznat od strane načelnika CB Podgorica Milovana Pavićevića da je obavešten od strane kolege iz Srbije, da su Marko Miljković i Veljko Belivuk na aerodromu i da imaju kupljenu kartu za Aerodrom Tivat. Kolege iz Srbije su tražile da se ta lica proprate. Odmah sam upoznao sa tom informacijom Zorana Lazovića. On se saglasio i rekao da nastavimo sa radnjama. Odmah sam kontaktirao načelnika CB Herceg Novi Gorana Banićevića, koji je dao službenike sa najviše iskustva i ako je imao problem sa manjkom ljudstva u službi. Svako kretanje je bilo ispraćeno. Kako bismo, na zahtev kolega Srbije, saznali motiv dolaska Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru i do kad ostaju. Motrili smo na njih i priveli smo ih na razgovor”, kazao je Žižić.

Dodao je da im nisu tada oduzeli telefone jer nisu u tom trenu bili osumnjičeni ni za jedno delo. Tek nakon toga 2021. je došao Skaj paket o njima i to na zahtev Crne Gore, izjavio je Žižić.

Planirano ubistvo Kašćelana ispred Višeg suda u Podorici

“Tokom novembra 2020. otvorili smo veliku aktivnost prema saznanjima da se planira treško ubistvo eksplozivom velike razorne moći. Planirano je ubistvo Slobodana Kašćelana. Planirano je da bude izvršeno i kod Višeg suda, u centru grada i to kad bude gužva. Taj predmet je imao prioritet, kako ne bi došlo do toga da stradaju nevine žrtve”, rekao je danas Milorad Žižić.

Slobodan Kašćelan Foto: Printscreen

Dodao je da su došli do saznanja da su planovi od strane OKG za ubistvo Kašćelana naglo prekinuti i usmereni na planiranje ubistva Belivuka i Miljkovića.

Kako je naveo, došli su do podatka da je primarna meta bio Belivuk, a ako izvršilac uspe, dobio je nalog da ubije i Miljkovića. Kazao je da su došli i do informacije o identitetu lica koje je trebalo da izvrši te likvidacije i da je i za taj slučaj podneta krivična prijava.

"Nestanak Vukićevića u vezi sa nestankom Hodžića i Spahića"

Na sastanku kolegama iz Srbije, kao je kazao Žižić, krajem novembra 2020. razmenili su informacije o nestanku Hodžića, Spahića i Vukićevića. Dodao je da je taj sastanak organizovan preko Zorana Lazovića.

Naveo je da su im kolege iz Srbije saopštile da nisu uspele da identifikuju korisnike dva kriptovana telefona do čijih baznih podataka je došla policija Crne Gore. Saopšteno im je da je je utvrđeno da je jedan telefon ugašen odmah nakon prelaska u Srbiju, u pograničnom delu, a drugi kod stadiona “Partizana” u Beogradu.

“Po mome mišljenju tebalo im je malo više vremena da urade provere i radnje u odnosu na dva kriptovana aparata za koja smo dostavili podatke i koja smo mi istraživali. Nestanak Lazara Vukićevića bio je u uzročno-posledičnoj vezi sa nestankom i Damira Hodžića i Adisa Spahića”, kazao je Žižić.

Damir Hodžić Foto: Privatna Arhiva

Kankaraš odbio da izvrši ubistvo za 200.000 evra

“Nakon dobijanja saznanja da je ubijen Šćepan Roganović u Herceg Novom, policijski službenici mog sektora i CB Herceg Novi su preduzeli radnje. Procesuirali smo osumnjičene, radi se o pripadnicima jedne OKG. Šćepan Roganović nije bio pripadnik OKG. Procesuirani su Mili Bajramović, Krsto Vujić, Dino Ibrahimović. Interesantno je da je Duško Roganović dao usmerenje policiji da je Milan Kankaraš lice koje je pratilo Šćepana Roganovića. Šćepan Roganović je bio treći član porodice Roganović koji je ubijen za kratko vreme. Postojala je bojazan da može doći do osvete”, rekao je Žižić.

Dodao je da je policija uzela u obzir informaciju da je glavna meta bio Duško Roganović. Zadatak policije je bio da se razbiju suprotstavljene kriminalne grupe. Naveo je da je na čelu jedne bio Duško Roganović, a na čelu druge Zoran Mrlvaljević i Krsto Vujić. Krajem marta 2020. ušli su u operativnu obradu Milana Kankaraša.

“Saslušan je. Interesantno je to što je izjavio da je bio angažovan od strane i jedne i druge OKG, da mu je uloga bila kupovina narkotika i praćenje. Nakon ubistva Vladimira Roganovića u Beču, radnje je preuzeo Duško Roganović. Po izjavi Kankaraša, zadatak je bio da se približi suprostavljenoj OKG, na način što će kupovati drogu i da sazna njihove navike i kretanja”, izjavio je Žižić.

Dodao je da je Kankaraš naveo da mu je jednom nuđeno da izvrši ubistvo za naknadu od 200.000 evra i da je to odbio.

“Kankaraš je saopštio i da je imao zadatak da 'namesti' članove surpostavljene grupe prilikom kupoprodaje droge, ali da je i to odbio. Krajem marta 2020. smo odlučili da poligrafski testiramo Kankaraša i on je prošao poligraf. Nakon toga je saslušan u svojstvu osumnjičenog, postupajući tužilac je bio Saša Čađenović", izjavio je Žižić. Zatim je policija otvorila predmet kodnog naziva "Bambi".

“Tada su procesuirani Zoran Mrvaljević, Krsto Vujić, Milan Kankaraš i drugi. Stavljeno im je na teret ubistvo u pokušaju na štetu Nemanje Zurovca i droga. Za to je podneta krivična prijava. Nakon toga Kankaraš je dobio status svedoka saradnika i zaštićenog svjedoka”, naveo je on.