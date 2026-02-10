Snimci sa lica mesta pokazuju pretres i hapšenje muškarca u Ruzveltovoj ulici
Ruzveltova ulica
JEDNOG PRETRESAJU NA BETONU, DRUGI RAŠIRENIH NOGU NASLONJEN NA AUTOMOBIL! Pogledajte akciju policije kod Vukovog spomenika: Uhapšeno više osoba (VIDEO)
Večeras je došlo do hapšenja više lica kod Vukovog spomenika, u Beogradu.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranici "srbija.sad" policija je uhapsila muškarce u Ruzveltovoj ulici, a lica su prvo pretresena, a potom i uhapšena.
Više policijskih službenika je na licu mesta.
Trenutno nema zvanične potvrde o razlogu hapšenja, kao ni o identitetima uhapšenih.
