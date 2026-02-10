Slušaj vest

Večeras je došlo do hapšenja više lica kod Vukovog spomenika, u Beogradu. 

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranici "srbija.sad" policija je uhapsila muškarce u Ruzveltovoj ulici, a lica su prvo pretresena, a potom i uhapšena. 

Više policijskih službenika je na licu mesta. 

Trenutno nema zvanične potvrde o razlogu hapšenja, kao ni o identitetima uhapšenih. 

Kurir.rs/Srbija sad

