Hronika
MAKLJAŽA USRED DANA U PROKUPLJU Trojica se sukobila, sevale pesnice, a onda je usledio neočekivan kraj
Tri osobe potukle su se juče u Ulici Ratka Pavlovića u Prokuplju.
Kako smo saznali, nakon fizičkog obračuna mirno su se razišli.
-Trojica muškaraca su ušli u sukob, odnosno čini mi se da su jednog napala njih dvojica, ali je
ozbiljno uzvratio. Imao je u ruci nešto čime se branio, ne znam, nisam iz auta mogao lepo da
vidim šta je. Padali su udarci, na sreću bez posledica i na kraju se sve završilo razlazom. Policija nije intervenisala - kaže svedok onoga što se dešavalo.
