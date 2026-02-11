Slušaj vest

Tri osobe potukle su se juče u Ulici Ratka Pavlovića u Prokuplju.

Kako smo saznali, nakon fizičkog obračuna mirno su se razišli.
-Trojica muškaraca su ušli u sukob, odnosno čini mi se da su jednog napala njih dvojica, ali je
ozbiljno uzvratio. Imao je u ruci nešto čime se branio, ne znam, nisam iz auta mogao lepo da
vidim šta je. Padali su udarci, na sreću bez posledica i na kraju se sve završilo razlazom. Policija nije intervenisala - kaže svedok onoga što se dešavalo.

