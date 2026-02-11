Slušaj vest

Požar, koji je večeras oko 20 časova izbio u prostorijama preduzeća "Jelovica" u Kragujevcu, brzom intervencijom vatrogasaca je ugašen. Povređenih nije bilo.

Operativni centar Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu u 20:03 primio je dojavu da je došlo do požara u privatnom preduzeću "Jelovica" u Kanicovoj ulici u kragujevačkom naselju Petrovac. Na mesto požara odmah je upućeno 14 pripadnika Vatrogasno-spasilačke brigade sa četiri vozila.

Dolaskom na lice mesta, vatrogasci su utvrdili da je požar izbio u ventilacionim delu silosa. Prema rečima načelnika Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, pukovnika Zorana Kočovića, koji se sa ekipama nalazio na licu mesta, zahvaljujući brzom i profesionalnom reagovanju vatrogasaca, sprečeno je širenje vatre i požar je ugašen.