Velika akcija UKP, PU za grad Beograd i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
KURIR SAZNAJE! VELIKA AKCIJA HAPŠENJA U BEOGRADU: Zaplenjeno 8 kilograma kokaina, eksploziv, bombe, snajper i silikonske maske
U velikoj akciji UKP, PU za grad Beograd i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu noćas su, kako Kurir saznaje, uhapšene tri osobe kod kojih je zaplenjena velika količina kokaina, eksploziv i oružje.
Kako saznajemo, zaplenjeno je 8 kilograma kokaina, a tokom pretresa kod uhapšenih je policija pronašla i dva kilograma eksploziva, nekoliko komada bombi, snajper, silikonske maske, nekoliko rotacija, mikrokamera, dron.
