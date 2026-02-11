Slušaj vest

U velikoj akciji UKP, PU za grad Beograd i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu noćas su, kako Kurir saznaje, uhapšene tri osobe kod kojih je zaplenjena velika količina kokaina, eksploziv i oružje.

Kako saznajemo, zaplenjeno je 8 kilograma kokaina, a tokom pretresa kod uhapšenih je policija pronašla i dva kilograma eksploziva, nekoliko komada bombi, snajper, silikonske maske, nekoliko rotacija, mikrokamera, dron.

Uskoro opširnije....

Kurir.rs/Foto: Arhivska fotografija

Ne propustiteHronikaBOMBAŠKO-REKETAŠKA MREŽA SE NAKON PADA KRAVICE RASPADA DEO PO DEO Istraga seže do vrha lanca - ko je šef mafije koji je Kravici izdavao naređenja?
collage.jpg
HronikaODREĐEN PRITVOR OSUMNJIČENIMA ZA BOMBAŠKI NAPAD NA ČOLINU KUĆU! Jedan nabavio bombu, dvojica učestvovala u napadu, a evo kako su se ponašali u tužilaštvu!
Zdravko Čolić.jpg
HronikaPOLICIJA! LEZI DOLE! POHAPŠENI OSUMNJIČENI ZA BACANJE BOMBE NA LOKAL NA NOVOM BEOGRADU: Dvojici stavljene lisice, pogledajte munjevitu akciju hapšenja (VIDEO)
collage.jpg
HronikaPOLICAJCI UPADAJU U KUĆU I NALAZE GA NA TERASI! Piroman (21) uhapšen zbog paljenja automobila u Beogradu: Za njegovim pomagačem se još uvek traga! (VIDEO)
Hapsenje (1).jpg